Oglas za posao u Hrvatskoj, namijenjen isključivo djevojkama, mnoge je ostavio bez teksta!

Izvor: Shutterstock/Blue Planet Studio/Društvene mreže

Društvenim mrežama kruži oglas koji je navodno objavio jedan noćni klub u Dalmaciji. Ljudi su uglavnom zgroženi zahtjevom tog poslodavca! On traži od djevojaka da budu oskudno odjevene, da budu nasmijane, vesele i da izgleda kao da su stvarno htjele da dođu u taj klub.

Izvor: društvene mreže

Kako se navodi, trebalo bi da u klubu naprave "vještačku gužvu" i da privuku goste. Ukratko, on traži da djevojke flertuju sa gostima kluba, pa da im oni plate piće. Ali to nije sve - djevojke moraju da se oblače i ponašaju baš onako kako šef traži. Kosa mora da bude ravna ili ufrćkana, a ne smiju nikako da obuku sve crno i da ne budu "dovoljno našminkane", a i zabranjeno je da im kosa ne bude "sređena do kraja".

Radno vrijeme je svako veče od 22 do 3 sata, svih sedam dana u nedelji, satnica je 40 kuna (5 eura), a rad se obavlja na osnovu studentskog ugovora. Djevojke treba da nateraju goste da im plate minimalno pet pića "jer je to u interesu i kluba i tebe". Ne smiju da piju ono što gost već ima na stolu, jer klub od toga ne zarađuje već moraju da nagovore gosta da im kupi drugo piće.

Pravila za oblačenje su minići, topovi, štikle i kompletna šminka. Nema grupnih odlazaka u toalet i boravka tamo, nema sjedjenja, nema korišćenja mobilnih telefona u privatne svrhe, piše u oglasu.

Uputstva za slikanje i snimanje u klubu su posebno skandalozna. Naređeno im je da dok se slikaju moraju da uvuku stomak unutra, grudi da idu van, leđa ravna, ruka na kuk, kaže oglas. Djevojkama je takođe naređeno da se slikaju cijele, kao i da nakon fotografisanja sve to šalju u grupu kako bi slike bile obrađene u fotošopu, a ukoliko slike nisu dobre smatra se da "dio posla nije dobro odrađen".

Pogledajte cio oglas: