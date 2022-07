Biznismen iz Novog Sada tvrdi da zna zašto je ubijen Zoran Šijan.

Izvor: Youtube/ Vasilije Kovacevic//BALKAN INFO - Zvanični kanal/ Instagram/elenakaraman.essenceofliving

Kontroverzni biznismen iz Novog Sada, Nebojša Tubić Žabac, tvrdi da se bivši reprezentativac u kik-boksu i pripadnik surčinskog klana, Zoran Šijan, zamerio tadašnjem dečku dizajnerke Elene Karić, koji je bio pripadnik beogradskog podzemlja, tako što mu je poručio da mu je "skinuo" devojku, što ga je koštalo glave.

"Mnogi znaju tu priču, ali svi ćute. Plaše se, šta ja znam, zašto se o tome nije nikad pričalo. Raspredale su se neke gluposti i razne verzije Šijanovog ubistva, a to o Karićki se ćutalo. Šijan je tada skinuo Elenu jednom jakom tipu i to je došlo do njega. Nastao je haos. Zoran je likvidiran, a taj je preko svojih veza zataškao zločin. Zato se ni dan-danas nije otkrilo ko je ubica. Elena zna sve to, ali ne znam da li će ikada da kaže", kaže Tubić, a piše Kurir.

Prema njegovim rečima, Šijanova nevenčana supruga Goca Božinovska, nije upućena u ovu verziju priče.

"Možda je čula da se i o tome priča, ali ne zna. Šijanova majka misli da joj je sina ubila služba. Govorila je da su bile neke nameštaljke. Slučaj se zataškao zato što je taj imao jake veze i radio je šta je hteo. Samo kod nas se ubijaju zbog žena. Elena ide samo gde je lova, neće ona propasti ne brinite", priča Žabac.

On je istakao da je oduvek gajio lepo mišljenje o pokojnom Zoranu Šijanu, kao i da je to slučaj i danas.

"Bio je prava momčina, ali, eto, mislio je da može sve na mišiće. Poludeo je kada je ušao u lovu. Zaludele ga žene, jer je mislio više donjom glavom nego gornjom. Ja imam problem s gornjom glavom, pošto nemam mozga. Družio sam se sa Šijanom, pa on je bio sila, ali eto tako se namestilo. Okuraže se i počnu da mafijaju", kaže biznismen.

Podsećanja radi, Zoran Šijan, rodom iz Surčina, ostao je upamćen po svojom markantnom fizičkom izgledu, vožnji skupih automobila, ali i vanbračnoj zajednici sa pevačicom Gocom Božinovskom, koju je ostavio zbog njihove komšinice. Međutim, on je ubijen novembru 1999. godine kada je u njega, dok je stajao na semaforu i čekao zeleno svetlo, ispaljen rafal. Ni posle 22 godine zločin nije rasvetljen, niti su identifikovane ubice, odnosno nalogodavac likvidacije.

Ono što će za sada ostati nepoznanica je to da li je Elena Karić imala bilo kakva saznanja o detaljima Šijanovog ubistva, imajući u vidu to da je ona odlučila da se povuče iz javnog života i odbija da daje izave za medije.