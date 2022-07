Čuveni srpski biznismen priznao zašto se njegova politička karijera neslavno završila, iako je kao poslovni čovjek imao mnogo uspjeha i dokazao da na tom polju može, kako je sam rekao, da napravi čudo.

Izvor: TVK1/Printscreen

Biznismen Bogoljub Karić, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, dotakao se i teme svog neuspjeha kao političara. On je objasnio da to što je uspješan biznismen, kako je rekao, ne garantuje da će biti uspješan u politici, jer je, po njemu, politika sasvim drugačija disciplina.

"Sve mogu, bunde prodajem u Africi, a gradim hladnjače u Sibiru. Ali, politika je nešto drugo. Za to čovjek isto treba da ima talenta. Ne možeš u politici kao u biznisu – što na umu to na drumu. Ti u biznisu ako nešto obećaš, a ne uradiš, drugi put te ta kompanija, ta država, ta vlada, zvati neće. Ti si to prokock‘o i doviđenja. A u politici ti možeš mnogo šta da obećaš, i da preokreneš priču sjutra i da tražiš razloge za neispunjenje planova i to narod prihvata, narod to proguta, zaboravi i ostalo. Biznis to nije. U biznisu ti moraš to što kažeš da uradiš", ispričao je Karić u emisiji "Šta sam sebi i ko sam tebi".

Karić se potom osvrnuo na neke djelove svoje famozne predsjedničke kampanje 2004. godine, kada je uveseljavao srpsko glasačko tijelo mašući salatom na predizbornim skupovima, priznavši da to možda i nije bio najpametniji potez.

Izvor: YouTube/KaricCompany/Printscreen

"Ja kad sam govorio o toj fabrici bez krova, najveća srpska fabrika bez krova su naša sela, naša poljoprivreda, naš agrar, koji je veličanstven… Tada sam govorio da svaka kuća u Srbiji treba da postane fabrika. Dajmo deset hiljada eura porodici da napravi staklenike… Kako se zove to – plastenike… I to je dovoljno. I ja danas kad idem Srbijom, sad sam bio skoro tamo na jugu, i gledam, hiljade plastenika ima. Ljudi imaju paradajz, salatu, sve to… Tako da se to primilo kod ljudi. Ja sam uz‘o salatu k‘o metaforu za sve to drugo što se dešavalo. I onda je to ostalo kod naroda, znaš? Bilo je simpatično, smiješno, veselo, ali sam generalno nagrdio konkurente u kampanji. Pa su onda nosili tada Nikolić i Tadić kad su bili u drugom krugu – ovaj nosio gajbu sa paprikama, krastavcima i salatama da to podijeli. Ja sam narodni čovjek, nema tu filozofiranja. Da li bi mog‘o da budem političar? Vjerovatno bi mog‘o, ali ne dovoljno dobar", konstatovao je Karić.