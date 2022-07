U jutarnjem programu na Kurir televiziji nastao je potpuni haos!

U jutarnjem programu Kurir televizije povela se žestoka rasprava oko odnosa Srbije prema zaraćenim zemljama - Rusiji i Ukrajini. Narodni poslanik, osnivač i predstavnik Evroatlantskog savjeta Srbije, Dragan Šormaz napravio je haos u studiju kada je za profesora Sečevanskog univerzuiteta u Moskvi Sergeja Boljevića, koji se uključio u program uživo, rekao da je budala.

Ni profesor mu nije ostao dužan, navevši da je Šormaza vjerovatno teško pogodila korona pa ne zna šta priča o stanju u Rusiji i Vladimiru Putinu. Dragan Šormaz suprotstavio se i Miloradu Đošiću, pukovniku u penziji, koji je istakao da je Ukrajina, od jedne od najmoćnijih zemalja Sovjetskog saveza postala siromašnija od Albanije.

"Rusija vrši oslobađanje teritorije od fašista u Ukraini. Nju su upropastili ljudi od 2014. godine, a Rusija će moći da joj pomogne u obnovi zemlje. Uvoditi nekome sankcije samo je kontraproduktivno", rekao je Đošić, što je Šormaz okarakterisao kao potpunu besmislicu i rusku porpagandu.

"Rusija je nesposobna da na vojni način osvoji Ukrajinu. Sad samo bombarduju, svi izvještaji govore da sada bombarduju starim sovjetskim raketama, koje su potpuno neprecizne, osam puta su gađali most i nisu mogli da ga pogode", kaže Šormaz. Pukovnik u penziji naveo je da su Amerikanci četiri puta gađali mali most u Trsteniku svojim visokopreciznim raketama, što je odmah dovelo do svađe u studiju. Šormaz i pukovnik Đošić ponovo su se posvađali, nakon izjave pukovnika da ne treba narodu da se objašnjava šta znači američka demokratija.

U program se uključio i Sergej Boljević sa Sečevanskog univerzuiteta u Moskvi i naveo da sve ide po planu kada je u pitanju osvajanje teritorija u Ukrajini.

"Prvi zahtmev za ulazak Srbije u EU je da uvede sankcije Rusiji i Srbija to treba da uradi i može. Cio svijet je protiv Rusije. Prije nekoliko dana predsjednik Indonezije otkazao je Putinu mogućnost da dođe na G20 Samit. Ne postoji problem gasa za Srbiju i bez Rusije, ja se slažem da mnogi ne djele moje mišljenje, ali to je zato što oni ne žele da govore protiv 80 odsto građana koji ne žele da se uvedu sankcije Rusiji", kaže Šormaz.

Sergej Boljević je istakao da Šormaz priča neistine, te da mu je vjerovatno korona udarila u glavu, na šta se u pozadini čulo da mu je Šormaz odgovorio sa "ajde bre budalo jedna".

"Niko nije Rusiji i Putinu zabranio da uđe u Indoneziju na Samit G20, ne znam gdje ste pročitali taj podatak. Predsjednik Indonezije je nedavno bio gost ovdje u našoj zemlji kod Vladimira Putina. Probleme sa gasom Srbija nema, jer po specijalnoj cijeni dobija i gas i naftu od Rusije", rekao je profesor Boljević, na šta je Šormaz sve vrijeme dobacivao "ko te plaća".

Voditelji jutarnjeg programa Vladimir Karalejić i Olja Lazarević odmah su reagovali na haos koji je nastao, pokušavši da smire cijelu situaciju.

