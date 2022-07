Policija u Riminiju u Italiji je sinoć ispalila dva hica u državljanina Srbije koji nije želio da se zaustavi, a potom se zaletio u policijske službenike.

Popularni "Karabinjeri" u okrugu Rimini u Italiji su signalizirali državljaninu Srbije da se zaustavi, a pošto on to nije uradio, oni su ispalili dva hica u njegovom pravcu. On se potom zaletio u policijske službenike! Filmska priča je zadesila mirno naselje Ričione u Riminiju. Drama se dogodila sinoć oko 21 sat kada su karabinjeri vršili redovnu kontrolu vozila, i onda su u jednom momentu uočili sumnjive tablice na automobilu marke "BMW".