Svedoci tragedije koja se dogodila pretprošle subote na Pančevačkom mostu ispitani su i kako se nezvanično saznaje žena za kojom je stradali jurio na mostu bila je u stanju teške alkoholisanosti.

Svedoci tragedije koja se dogodila pretprošle subote na Pančevačkom mostu prilikom koje je poginuo Slobodan L. (34) kada ga je taksijem "citroen" C5 udario Petar M. (43) i "bacio" dole sa mosta, ispitani su i kako se nezvanično saznaje žena za kojom je stradali jurio na mostu bila je u stanju teške alkoholisanosti. Ona je pretila skokom sa Pančevca, a on je pojurio da je spasi i tako je došlo do teške nesreće.

"Ona je ispitana, a u trenutku tragedije imala je čak 2 promila alkohola u krvi. Rekla je da nije ni videla Slobodana od pijanosti. Dakle, ona tvrdi da se ne seća ni da je on jurio za njom, niti da su ga udarila kola i bacila sa Pančevačkog mosta. Takođe je priznala da su bili u vezi devet meseci, iako je to prvo negirala i govorila da su prijatelji i da joj on duguje novac", tvrdi sagovornik koji je upućen u slučaj.

Saslušano je devet svedoka, čeka se još jedan koji je išao baš iza Slobodana. Ispitan je i gazda kafane koji je trčao za njima. Većina svedoka, ljudi koji su u tom trenutku tuda prolazili, nije videlo šta se događalo. Prvo osnovno javno tužilaštvo ispituje na kome je odgovornost ove tragedije, a više detalja će biti poznato nakon što se završi toksikološka analiza poginulog, odnosno, kada se utvrdi da li u kom stepenu alkoholisanosti je bio. Takođe je naloženo saobraćajno veštačenje.

Sa druge strane, Petar M, koji je udario i bacio sa mosta Slobodana L, da podsetimo, pobegao je sa mesta nesreće i prijavio se tek sutradan. Pretpostavlja se da je pobegao jer je bio pijan, pa je, kako se navodi, čekao da se otrezni. Priznao je izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, ali je izneo svoje viđenje događaja, odnosno rekao da jeste video kontakt, ali da nije znao da je udario čoveka.

Majka poginulog Slobodana, Ljiljana, nakon pogibije sina je rekla "da je osetila da se desilo nešto loše".

"Naslutila sam tragediju, čula sam one ptice koje ne valjaju", rekla je Ljiljana.

Priseća se da ju je tu noć trgnulo nešto iz sna i da je tada otišla do njegove sobe gde njega nije bilo. Tu noć ju je policija obavetila da je on tragično nastradao.

"Pričala sam mu da danima čujem pevanje ptica koje ‘nisu dobre‘ i da će se dogoditi nešto loše, on je govorio da ne razmišljam tako i da je to normalno kada je letnji period. Ja sam ipak znala da to nije dobar znak jer svaki put kada bi neko umro iz zgrade, par dana ranije, one bi se isto tako čule i skupljale se ispred ulaza zgrade", objašnjava Ljiljana.

Majka nastradalog Slobodana tvrdi da "nije poznavala devojku sa kojom je njen sin bio i koja je te večeri bila na Pančevačkom mostu sa njim, ali da je došla da im izjavi saučešće".

"Nisam je upoznala pre tragedije, ne znam ni kakav je tačno njihov odnos bio, ni koliko su se dugo poznavali. Znam da živi u Višnjičkoj Banji i da ima decu. Starija je od njega. Mislim da sa mužem nije živela, da su samo bili vezani papirom, ali opet nisam sigurna, ne znam", priča Slobodanova majka.