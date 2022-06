Jedan čovjek u Beogradu im je poručio da ako to urade uslijediće građanski rat u zemlji.

Izvor: YouTube/screenshot/Medija centar Beograd/TV AVALA

Žarko Popović, nekadašnji načelnik Odjeljenja za krvne delikte Srbije je u jednom intervjuu otkrio da su od njega i njegovih kolega tokom akcije Sablja tražili da uhapse Vojislava Koštunicu i generala Acu Tomića.

"Moje odeljenje je samo hapsilo ljude za koje je postojao osnov sumnje da su počinili krivično djelo ubistva. Nijednog više nismo uhapsili. Od nas su tražili da uhapsimo Vojislava Koštunicu. Nismo ga uhapsili. Tražili su da uhapsimo generala Acu Tomići, ni njega nismo uhapsili. To su od nas tražili Beba Popović i Čedomir Jovanović. Rekao sam im za Acu Tomića da ne možemo da ga uhapsimo zato što nemamo nijednu sumnju da je počinio neko ubistvo. Mauricio Masari koji je u to vrijeme bio predstavnik OEBS-a u Beogradu je rekao – nemoj slučajni da pipnete Koštunicu jer će se napraviti građanski rat u zemlji", rekao je Popović svojevremeno za Balkan info.

Prema njegovim riječima njihov cilj je bio da se Koštunica uhapsi i da mu onda, kako kaže, natovare neke stvari.

"Koštunica je trebalo da se tereti kao politički inspirator ubistva Zorana Đinđića zato što je izjavio da svako štrajkuje u svojoj uniformi", rekao je Popović.

Podsjećanja radi, ta izjava o tome kako svako štrajkuje u svojoj uniformi se odnosilo na pobunu JSO u novembru 2001. godine. Dok je Đinđić bio na službenom putu u Americi, pripadnici JSO otkazuju poslušnost i povlače sve svoje pripadnike iz obezbjeđenja ministara u Vladi Srbije. Razlog za pobunu je navodno bio taj što su zloupotrijebljeni u slučaju hapšenja braće Banović, koji su izručeni Hagu. Tri dana kasnije, na dan kada Milorad Ulemek Legija treba da svjedoči u postupku za ubistvo na Ibarskoj magistrali, pripadnici JSO pod punim naoružanjem blokiraju autoput u Beogradu. JSO iznosi političke zahtjeve: traži ostavku ministra policije i načelnika DB-a, ali i donošenja zakona o saradnji sa Hagom.

Vojislav Koštunica, kao predsjednik Jugoslavije i vrhovni komandant, javno je opravdao pobunu JSO-a izjavivši:

“Mislim da je jedan ovakav revolt sasvim opravdan i normalan. Znači, recimo, protestuju ljekari oni izađu u bijelim mantilima… protestuju pripadnici JSO oni izađu u svojoj opremi i svojim vozilima… mislim da je to sasvim u redu i da je to njihov način kako oni to ispoljavaju", prenio je Insajder.

U sjedištu JSO-a u Kulu su otišli tadašnji ministar policije Dušan Mihajlović i Čedomir Jovanović.

"Dušan Spasojević zajedno sa Legijom komanduje pobunom. On telefonom poručuje - idemo do kraja. To je bio pokušaj da se sruši vlada Zorana Đinđića nekim drugim sredstvima kad to već nije moglo politički. Koštunica je prije toga pokušao politički, izgubio je većinu u našoj koaliciji, izgubio je većinu u parlamentu. I šta traži Koštunica? Koštunica traži zakon o Hagu koji mi ne možemo da donesemo. A šta traži JSO? Traže Zakon o saradnji sa Hagom jer im smeta kako su angažovani u hapšenju nekih optuženika", rekao je jednom prilikom Jovanović.

Čedomir Jovanović je ispričao šta se dešavalo u Kuli.

"Oni su razdvojili Dušana Mihajlovića i mene. Kao što su učinili prethodno sa mnom i sa Zoranom. Ja sam došao u Kulu sa Zoranom a onda su nas razdvojili. Zoranu su rekli da će se sa njim lako dogovoriti nego da im ja pravim problem. Zoran mi je posle toga rekao - moramo da pripazimo, oni su te targetirali", rekao je Jovanović u gostovanju na TV Happy i dodao:

"Kada su Dušana Mihajlovića odveli od mene, rekli su mu da je on sad manje više odgovoranm ako se desi krvoproliće jer on mora da podnese ostavku. A ako ne podsnese ostavku pašće srpska krv, krenuće brat na brata i sve te njihove patetične gluposti. I Dušan se složio. Čak su i novinare pozvali nama iza leđa jer su izrežirali cijelu predstavu - da ministar policije klekne i pred njima i novinarima pročita tekst svoje ostavke. Kad se sastanak završio Mihajlović je otišao u jednu kancelariju da piše ostavku. Vidio sam ga kako u kancelariji piše, a kako Legija stoji preko puta njega. Upitao sam ga šta to radi a on mi kaže kako piše ostavku.

- Kome ti pišeš ostavku? Kome je podnosiš?, upitao sam ga.

Uzeo sam zatim papir i pocijepao ga.

- Nisu te oni postavili za ministra policije. Znaš ko te postavio za ministra. Pa idi to i reci njemu a ja sam te u Skupštini izabrao pa ćemo mi da odlučimo da li ćeš da podnosiš ostavku".

Potom je, napominje Čedomir Jovanović, Legija počeo da plače i pao na koljena.

"On je sklon tim teatralnim gestovima. Meni su ljudi pričali kako je on danima plakao u kući Milije Babovića, koga je oteo. Sjedio je u kući pored njegovih ćerki, njegove žene i ronio suze. E tako je plakao i u Kuli. Pao je na koljena i počeo da rida pa se zacijeni i samo priča - nisam htio da se ovako završi. Rekao sam mu da je dosta tog glupog pozorišta na šta je on rekao kako će odsjeći prst ako treba. Rekao sam mu - Ma odsjeci ruku, ubi se, pomozi svima", prisjetio se tog događaja Jovanović.