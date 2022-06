Popularna spisateljica se u svom tekstu obrušila na moćne splitske političare koji su uhvaćeni kako dogovaraju seksualne odnose s veoma mladim devojkama iz Beograda preko Fejsbuka.

Izvor: TV Prva / screenshot

Split je grad u kome žive političari luđaci ma kojoj stranci pripadali. I baš nikad ne na**bu dok… Dok ne krenu “je**ti” preko Fejsa, piše riječka spisateljica Vedrana Rudan u svojoj novoj kolumni.

"Bojan o kome pišem, trenutno se koprca u neviđenoj aferi jer su on i njegov kolega sa 'Srpkinjom Aleksandrom' dogovarali kre**nje. Baš mi nije jasno da li i s njom ili samo s njenom 'maloletnom sestrom'. Dok su 'razgovarali' neko od njih, ili obojica, ni to mi nije jasno, poslali su 'Aleksandri', kako oni to zovu, 'eksplicitni sadržaj'. Zašto Dalmatinci u punoj snazi svoju ku*činu nazivaju 'eksplicitni sadržaj'?", zapitala se Rudanova i odmah ponudila odgovor:

"Zato jer je prihvatljivije je*ati 'maloletnicu' i punoletnicu 'eksplicitnim sadržajem' nego ku*cem, ipak smo mi katolička zemlja? Bojan je izgleda oženjen, pa će to supruzi lakše pasti. Napaljeni splitski mužjaci ne znaju ništa o ženama", zaključuje spisateljica čije su knjige i kolumne veoma popularne i u Srbiji.

Inače, Rudanova se u svom komentaru osvrnula seks aferu koja je nedavno potresla Split, ali i celu Hrvatsku.

Dvojica bliskih saradnika gradonačelnika Splita Ivice Puljka - gradski većnik i član Predsedništva stranke Centar Luka Baričić, kao i bivši zamenik gradonačelnika Bojan Ivošević, razmenjivali su seksualne poruke sa dve devojke iz Srbije od kojih je jedna, navodno, maloletna.

Sve se događalo prošlog meseca, a prema porukama koje su razmenili, može se zaključiti da je Baričić dogovarao susret s devojkom Aleksandrom koja je trebalo da dođe u Split.

Izvor: Shutterstock

Nakon njenog pitanja oko mogućeg posla u Splitu, Baričić joj je kazao kako će videti može li da joj ga sredi.

U delu poruka Baričić nagovara Aleksandru i da svoju sestru Milicu spoji s Ivoševićem. Piše joj kako je razgovarao s njim o tome, te u jednoj od poruka navodi: "Molim te reci sestri da je on sada kandidat na izborima, ali da je svakako želi".

Kazao je i kako će im obezbediti smeštaj i dobar provod u Splitu.