Predsjednik Hrvatske komentarisao je rat u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je Rusija neuništiva, a da ono što govori ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vodi u poraz. Rekao je da i mu nije jasna izjava predsjednika Francuske Emanula Makrona da Zapad ne smije da ponizi Vladimira Putina i Rusiju.

"Nije mi jasno što je Makron time mislio. Ne znam kako bi mogao da se ponizi Putin. Nemoguće ih je poraziti (Rusiju), oni su nasilni i prejaki i vrlo opasni. To vidimo. Donbas je 150 kilometara od Volgograda. Da je Rusija demokratija, trebalo je s njima razgovarati. Ne znam ko će taj poraz da ostvari. Ukrajinska mladost dok ne izgine sva? To je jedna zapetljana i komplikovana situacija. Nažalost je jednosmjerna. Ukrajinski predsjednik nema izbora da govori i radi ovo što govori, a to, nažalost, kao što vidimo, vodi u ratni poraz", rekao je Milanović, pa dodao:

"Ruska čizma tamo gdje dođe ne odlazi. Neće ih niko otjerati. To je moćna vojna sila. Možemo se naslađivati njihovom sporosti, ali nažalost, tako je kako je. Pozovite nekog analitičara, ali svako ko ima malo znanja i iskustva vidi što se događa tamo."

"Tamo se ne događa ništa dobro. Rusija nije kao mi, nisu demokratija, oni su neuništivi. Kao neprijatelj je neuništiva. Tako moramo da razgovaramo. Ja sam bio ozloglašen među ruskom diplomacijom da sam leden i da ih ignorišem. Meni je bila draža Ukrajina tri puta, ali tamo ljudi ginu. I ginuće i dalje ako se ovako bude podsticala Ukrajina da se bori, borba do zadnjeg Ukrajinca", zaključio je on.