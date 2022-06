Motiv ubistva Mitića bio je to što su pripadnici klana primetili da prati Belivuka i Miljkovića.

Kao što je poznato, u ponedeljak je specijalni sud potvrdio drugu po redu optužnicu koju je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i još deset pripadnika njihove organizovane kriminalne grupe kojom se terete za ubistvo Nikole Mitića u avgustu 2020. godine i Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine.

Veljko Belivuk i Marko Miljković preko skaj aplikacije za koju su verovali da policija ne može da je prati niti prisluškuje, posle otmice i ubistva Nikole Mitića, u avgustu 2020. čestitali su pripadnicima kriminalne grupe na "obavljenom poslu". Mitić je, podsetimo 10. avgusta otet u blizini Američke ambasade, naočigled svedoka, a prvo brutalno mučen na stadinu Partizana u prostorijama koje su zvali "baza", a potom ubijen u klanici u Ritopeku.

Prema navodima optužnice Tužialaštva za organizovani kriminal, motiv ubistva Mitića bio je to što su pripadnici klana primetili da prati Belivuka i Miljkovića. Kada su ga oteli, Belivuk je čestitao svima koji su učestvovali u "akciji".

"Svaka čast svima", poručio je Belivuk na njihovoj grupi za dopisivanje.

"Braćo hvala. Svaka čast svima, ovo je desetka", dodao je Miljković.

"U sred belog dana, pred ljudima, nema bezobraznije, sad ćemo da se maknemo", poručio Belivuk.

"Evo tražimo karte", napisao je Miljković.

Vođe grupe, prema svedočenju svedoka-saradnika Nikole Spasojevića, kuma Marka Miljkovića koji je posle mučenja Mitića na stadionu Partizana bio zadužen da okreči prostorije i kauč na kom je sedeo iseče i baci, posle ovog zločina, otputovale su u Tursku na letovanje. Pre toga, Belivuk je sa ostalim pripadnicima grupe podelio zadovoljstvo, ali im dao i instrukcije kako da se ponašaju.

Belivuk: Braćo moja draga, ja još jednom da vas pozdravim sve, da se zahvalim svima, samo pametno sada, nema ukrštanja svih nas zajedno, nego malo da se pripazimo, zbog murije dok ne prođe samo vrućina, a čim bude prošla vrućina, nastavljamo gde smo stali. Ovo danas nema dalje, ovo je nešto što se ne dešava, rade nas brate šest meseci, mi jedan dan uzmemo da ih radimo i oderemo im čoveka i to uzmemo ga, ovo niko, ovo zemunci nisu radili, ova naša braća starija što se kaže, ne rade, neka, malo nam skače moral, najbitnije da ostane ovako, da ceo grad, svi živi znaju za Kratosa (Marka Miljkovića prim. aut) i mene, nek nas rade, mi smo naučili da se pazimo, imamo brate i finansije i logistiku da se pazimo, bitno je da vi ovako ostanete neutralni za javnost a da kidamo. Prvo što murija onda ne može da vas radi, nema ideju koga treba da rade a drugo dušmani vas neće čačkati.

NEMA BEZOBRAZNIJE, ZA DAN IM ODEREMO ČOVEKA! Ovo ni Zemunci nisu radili - ovako je Belivuk čestitao posle ubistva Mitića

Saradnicima je dao "savet" da ne pričaju ništa okolo o onome što se dogodilo jer on i "Miljković ne žele nikoga od svojih da sahranjuju".

Belivuk: Vi se krećite normalno, obilazite bazu, ljude, vodite malo taj poslić, ništa nismo uradili ako Beograd ostane na vetrometini. Kratos i ja ako malo da se maknemo samo dok ne vidimo koji su sledeći koraci i to je to. Ljubim vas sve, baš svaka čast svima ja sam oduševljen, do pre kad smo Kratos i ja izašli iz zatvora bili smo brate na vetrometiji klasičnoj, a sada imamo ekipu, niko od nas nije cinkaroš ni pandur niti milijarder, a ekipa je ono, zlo.

Plakao je i molio, dva puta smo ga ubili

Belivuk i Miljković nisu prisustvovali mučenju Nikole Mitića u Ritopeku, ali su ih pripadnici grupe koji su bili tamo izveštavali o jezivim detaljima. U optužnici se navodi da su oni izdavali naređenja preko skaja kako da ga tuku i muče, pošto je prethodno priznao da ga je da ih prati poslao Lazar Vukićević. Kako se navodi, optuženi Srđan Lalić i Miloš Budimir su mu odsekli prst na nozi, a tokom mučenja je više puta gubio svest. Lalić i Budimir su ga potom udavili stezanjem kabla oko vrata, a potom mu nožem presekli vrat.

Srđan Lalić: Plakao je i molio, prvo je kao i svi shvatio neozbiljno. Opet smo meki bili. Mora mnogo surovije.

Miloš Budimir: Čekaj bre kolega, gde surovije. Padao je pet puta u nesvest. Ja sam misio kad smo mu od starta odsekli prst da će da shvati ozbiljno.

Miljković: Odrali ste ga?

Lalić: Udavili ga zajednički pa zaklali, dva puta ga ubili faktički.

Miljković: hahah, ako ste, a slike?