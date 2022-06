Nakon ispovjesti studentkinja koje su doživele seksualno napastvovanje na Arhitektonskom fakultetu, pojavila su se svjedočenja i drugih studentkinja o skandaloznom ponašanju profesora u ovoj ustanovi.

Studenti i studentkinje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučili su da progovore o seksualnom nasilju koje, kako tvrde, trpe već duže vrijeme od jednog profesora i jednog asistenta. Po svemu sudeći, njegovo predatorsko ponašanje traje godinama unazad, djevojke ćute iz straha, međutim ništa se ne preduzima, penosi Blic.

Djevojka koja je došla na ideju da napravi stranicu na kojoj su objavljene ispovjesti studentkinja. mjesecima je razmišljala o pokretanju ankete ovog tipa, ali poslednjih dana, nakon što je u srijedu imala neprijatan kontakt sa dotičnim profesorom je bila toliko opterećena da nije mogla da se fokusira na učenje i rad.

"Tog dana je maltretirao i ponižavao kolegu. Iskreno, anketu sa napravila jer sam bila pokrenuta jakim emocijama. Moja želja je bila da prekinem tišinu i ujedinim sve kolege u tome da zahtjevaju disciplinski postupak", kaže ona i dodaje da je tek po nastanku stranice saznala koliko je situacija bila gora nego što je mislila prvi dan.

"Javljaju mi se djevojke koje su fakultet upisale čak 2009. godine i kako i one imaju neprijatno iskustvo sa dotičnim. Prijave su se ređale godinama, ali su ignorisane, ostali iz tog kabineta su potpuno svjesni šta se dešava ali ne čine ništa povodom toga, boje ga se i ne žele da sebi prave probleme", naglašava sagovornica i dodaje da anketa u ovom trenutku ima 687 odgovora i 251 pisanih iskustava.

Prema dobro upućenim izvorima, maltretiranje djevojaka traje već dugo, a dotični profesor uvijek bira studentkinje sa prve godine studija, jer predmet na koje predaje traje dva semestra, a onda kreće u konverzaciju sa njima. Poziva ih na svoje izložbe, konsultacije, a onda dijeli komplimente. Među studentima se širi i priča da je u jednom trenutku bio i u vezi sa dvije studentkinje u isto vrijeme, koje su od njega bile mlađe i više od 10 godina.

"On je tada znao da odmeri, dodiruje po nozi, pomiluje, zagrli studentkinje", kaže izvor upoznat sa dešavanjima i dodaje da je vremenom ovaj profesor postao sve navalentniji, bezobrazniji, a više nije imao strah ni od koga. Znao je i da pred svojim kolegama ima neumjesne komentare, a da oni ne reaguju.

Sadašnja studentkinja Arhitektonskog fakulteta, a kojoj je dotični prošle godine predavao, ispričala je za "Blic" sa čim se susrela. Kako kaže, on joj je u drugom semestru bio profesor i asistent na jednom predmetu.

"Mi smo na tom predmetu radili neke zadatke, radove. Ja sam došla na vježbe, na kojima se on se vrlo rijetko pojavljivao, desi se ponekad i tada dođe na 10 minuta i to je to. Mi smo svi navikli na demonstratorku. Tog dana je došao sa njom da zajedno komentarišu radove, ona je sjela za jednu klupu, dok je on sjeo za klupu pored. Ja sam stajala u redu kod demonstratorke i neka devojka je završila kod njega prije nego sto sam ja stigla na red. On je mene, od svih muškaraca koji su stajali pored mene, pozvao kod njega", kaže sagovornica.

Prema njenim riječima, to joj je bio prvi kontakt sa dotičnim od početka studija.

'"Koleginice možete sad vi kod mene posto je koleginica prije vas završila', rekao mi je to. Čekala sam da djevojka koja je završila kod njega ustane i uzme svoje stvari. Ona se smješkala, ali vidjelo se da joj je zbog nečeg neprijatno. Pomislila sam da joj je možda rekao da joj je rad loš, pa zato nisam pretjerano obraćala pažnju na to. Ona je ustala i tada joj je on rekao: 'Koleginice, je l možete da mi date naočare za sunce da se slikam'", priča ona.

Ona mu je dala i tada se on fotografisao sa Instagram filterima. On joj je rekao 'Jesam ja Vama seksi, privlačan?'. Nisam mogla da povjerujem šta se događa, sjedila sam na pola metra od njega. On je tu počeo da mi pokazuje svoje slike i tada mi je rekao: 'Koleginice, hoćete možda da vam šaljem filtere na Instagramu?'". priča sagovornica.

Kako kaže nakon što ga je slagala da nema tu društvenu mrežu on ju je pitao “kako tako mlada da nema Instagram”.

"Djevojka od koje je uzeo naočare je bila bukvalno zgrožena, imala je “kiseo” osmjeh, uzela je naočare i više je nikada na fakultetu nisam vidjela. Tada je on meni počeo da komentariše rad. 'Evo pomjerite malo ovo ovdje, pomješate ove boje… Kada bi sve to uradili ovaj rad bi bio takav seks, da ja vama ne mogu da objasnim'. Nisam mogla nikako da reagujem ni da kažem ni da uradim jer sam bila potpuno šokirana, nisam to očekivala, nisam bila spremna na takve komentare", naglašava sagovornica i dodaje da je ovaj profesor konstatno grlio studentkinje.

"Da on dođe na vježbe, a da se to ne desi, to je bukvalno čudo. To je postalo normalno, da on samo odjednom prebaci ruku preko nečijeg ramena, pa da ti dira kosu. Nisam prisustvovala tome da dira nekoj djevojci koleno, ali vjerujem da se to dešavalo", priča ona i prisjeća se svog prvog dana na fakultetu.

"Na prvim vježbama, prva godina, prvi dan, sjedeli smo na fakultetu u devet uveče jer je on željeo da nas vidi. To je bilo u redu jer smo mislili da će doći reći kako se zove, kao što to rade i drugi profesori kada nas upoznaju, ali on to nije uradio. Tražio je od svih da skinu maske, da bi on vidjeo “ljepše naša lica”. Posto su klupe u sali bile tada poređane u krug, on je išao od djevojke do djevojke i bukvalno buljio u lice, dok je pored muškaraca manje - više samo prolazio", naglašava ona i dodaje da je asistent iz tog kabineta zna šta se dešava i ćuti.

"U njihovom kabinetu moraš od prvih do drugih vježbi, u tom terminu, da dostaviš svoju sliku, kao onu za lična dokumenta, kako bi mogli nešto da evidentiraju. Mislim, to niko ne radi, ni na jednom fakultetu, ni kod nas to ne rade drugi profesori. Od drugarica sa fakulteta, ali i starih studenata sam čula da je bio u vezi sa studenkinjama i da svaka djevojka koja dođe kao demonstrator kod njega dođe iz nekog razloga, a to nije jer je ugledan student", navodi ona i naglašava da su roditelji ranijih generacija dolazili i podnosili žalbe, ali se to svaki put zataškalo.

"Čak su se dva dekana fakulteta smjenila, a po tom pitanju ništa nije urađeno. On sve te komentare ima dok si ti kod njega na predmetu, kada može iz čista mira samo da te obori, a još to je uslovni predmet. Padaš godinu, plaćaš 240.000 dinara ponovo jer si se nekom ko te zlostavlja suprostaviio", zaključuje sagovornica.