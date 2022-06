Na društvenoj mreži Instagram u petak se pojavio nalog anketa_arh.bg, na kom su studenti i studentkinje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučili da progovore o seksualnom nasilju.

Kako tvrde, trpe već duže vrijeme od jednog profesora i jednog asistenta (imena poznata redakciji).

Objavili su i anketu u kojoj je učestvovalo 740 studenata, od kojih su 234 navela da su imala direktan problem sa profesorom ili asistentom, dok je njih 474 čulo ili zna nekoga ko je trpio određeni vid seksualnog nasilja od jednog od njih dvojice, dok svega 32 anketiranih nikada nije imalo nikakve neprijatnosti, niti je čulo za ovakve incidente.

Jadno

Pernicu razvukao prstima

l Nije me nikada pipnuo. Pipnuo je, doduše, moju pernicu jednom. Htio je da uzme olovku odatle, otvorio je rajsferšlus i sa dva prsta (kažiprstom i srednjim prstom) raščerečio pernicu, aludirajući na vulvu, zadržao tako prste neko vrijeme, nasmijao se, pogledao unaokolo da vidi ko ga gleda (jer to njega hrani - pažnja i pogledi), zatim slikao to i nastavio dalje - jedna je od poruka u grupi.

Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladimir Lojanica za Fonet je rekao da će najhitnije reagovati povodom svjedočenja sa društvenih mreža.

- Došla sam na konsultacije, bili smo sami u kabinetu. Sjedeli smo za stolom, uzeo je lenjir od 30 centimetara i njime mi dodirivao unutrašnjost butina, od kolena nagore. U nekom momentu je pokrenuo temu orgazma. Nekoliko nedjelja kasnije srela sam ga na Bulevaru, jela sam sladoled. Pitao me je da li više volim da ga ližem ili da ga grizem - napisala je jedna od studentkinja.

Druga pak nije bila direktna žrtva, ali je otkrila svoja saznanja:

- Čula sam da je prije nekoliko nedjelja na konsultacijama u prvoj godini djevojci prišao, sjeo pored nje, stavio joj ruku na butinu i pitao je: „Da li ćeš da se napališ ako dignem ruku gore?“ Djevojka je jadna (vjerovatno od šoka) počela da plače. Nisam sigurna šta mu je rekla, ali su ona i njena drugarica otišle da se obrate asistentu, na šta im je on rekao: „Nemojte da mi pričate ovakve stvari, mene to ne interesuje.“

Među objavljenim porukama može se pročitati i ona studentkinje koja je napisala da je njena drugarica imala neprijatno iskustvo sa profesorom kada je uzimala hranu iz automata. On je prošao pored nje i nogom je udario po zadnjici.

Uzaludan pokušaj

Rektor, bivši dekan Arhitektonskog, ćuti

Pozvali smo rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Ðokića, koji je ranije bio dekan upravo Arhitektonskog fakulteta, ali nije odgovorio na naš poziv. Pozvali smo i osobu koja je njegov PR, ali je zatražila da joj pošaljemo poruku. Zamolili smo da, ukoliko može, dobijemo izjavu rektora što prije zbog odlaska prvog izdanja novina u štampu, a dobilo smo odgovor u kojem ona začuđeno pita: „U roku od sat vremena rektor Univerziteta u Beogradu da vam da izjavu o anonimnoj grupi na Instagramu?!“ Upitali smo do kada bi mogao da stigne rektorov odgovor, ali više nismo dobili nikakvu poruku.

Ima izjava da su pojedine studentkinje trpjele dodire.

- Sa zadovoljstvom, koleginici je prošao rukom preko dekoltea, kolegu je držao za butinu, redovno sam prisustvovala tome da studentkinjama mrsi kosu ili ih vuče za rep, ili previše blizu se unosi u lice studentkinja - navedeno je na Instagramu, kao i to da „često se djevojkama šunja i otpozadi previše približi i gleda u njihov telefon“.

Djevojke uznemirenost nisu mogle da sakriju i ističu da je definitivno riječ o osobama koje su često doživljavale seksualno zlostavljanje bilo fizički, bilo verbalno.

- Došla sam na faks biciklom i zadihana se popela u salu, noseći ranac i mini-pumpu od bicikla u rukama. Kasnim, ulazim u salu gdje on već nešto priča, i kad me je vidio, počeo je da pravi seksualne konotacije na moju pumpu od bicikle i moju zadihanost.

Nizale su se optužbe na račun profesora, ali i na račun asistenta.

- Kada sam išla hodnikom, otpozadi me je pomazio po vratu i rekao da mi je dobra tetovaža - jedna je od njih

- Imala sam situaciju kada je profesor svojevoljno odlučio da me uhvati za vrat otpozadi i da me davi/steže na nekoliko sekundi i bilo je potpuno kretenski i neprimjereno...

Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar

Fakultet mora da reaguje

Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra za Kurir kaže da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo.

- Fakultet je u obavezi da sve to istraži. Mora da zaduži povjerenika za ravnopravnost i da preuzme mjere, pod uslovom da djevojke ostanu anonimne. Nasilje utiče na njihovu sposobnost da uče, polažu ispite, a stvara i strah da će biti posljedica ako progovore ili pokrenu priču o tome. Neke djevojke mijenjaju stil odijevanja, neke izbjegavaju konsultacije, odlažu polaganje ispita...

Da su ove jezive ispovijesti, ali i desetine drugih ostavljenih na Instagramu istinite, potvrdila nam je jedna od studentkinja Arhitektonskog fakulteta:

- Oblačila sam se kao dripac i krila se da me ne bi smarao. Birao je djevojke koje su lepše obučene. Moju drugaricu je čak poljubio u vrat iz čista mira. Jedna koleginica sa iste katedre ga je odbila, pa je pričao studentima gadosti o njoj. Neke studentkinje su se hvalile da su spavale s njim i pričale kakve je sve bizarnosti od njih tražio u seksu.

Senat Univerziteta u Beogradu je u julu prošle godine usvojio pravilnik o sprječavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na toj visokoškolskoj instituciji, koji je, prema riječima tadašnje rektorke Ivanke Popović, prvi dokument takve vrste.