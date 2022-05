Video je podijeljen sa naloga Andrea Periš, a svi se pitaju da li je to zaista Matejeva sestra.

Matej Periš (27), čije tijelo je pronađeno na Adi Huji 18. maja, biće sahranjen danas na groblju Lovrinac u Splitu. Porodica tragično nastradalog Periša nešto uoči sahrane započeće žalovanje, a nakon toga je planirana i misa u njegovu čast koja će se održati na Neslanovcu u crkvi Svetog Marka.

Takođe, uoči sahrane, na Tik Toku se pojavio oproštajni video posvećen Mateju Perišu. Uz fotografije, objavljena je i potresna poruka. Video je podijeljen sa naloga Andrea Periš, a svi se pitaju da li je to zaista Matejeva sestra, koja objavljuje snimke i fotografije koji do sada nisu bili u medijima, pa se pretpostavlja da je to ipak njen nalog, ali zvanične potvrde o tome nema.

"Nedostaješ brate moj, nadam se da si konačno našao svoj mir, hvala ti što si postojao, hvala ti što si me ujedinio, uzeli su te Sava i Dunav, Hrvatska te čeka i širi svoja krila, počivaj u miru, voli te tvoja sestra najviše na svijetu", piše u poruci.

Uz drugi video snimak, koji je objavljen na istom Tik Tok profilu, stoji sledeća poruka: "Jednostavno, više nikada neću otići na Beograd na vodi, niti se šetati Beton Halom, a pogotovo neću ući u klub Gotik... Matej, volimo te svi...."

Podsjetimo, četiri i po meseca nakon nestanka pronađeno je tijelo Mateja Periša. To je potvrdila DNK analiza, a kao preliminarni uzrok smrti navodi se utapanje. Jedan od njegovih bliskih prijatelja, koji je aktivno učestvovao u potrazi, anonimno je otkrio još detalja kobne noći 30. na 31. decembar.

"Kobne noći Matej je u 'Gotiku' nestajao na 15 minuta, pa se vraćao. Čuo sam da je on je te noći upoznao neku djevojku i drugovi koji su bili sa njim su sve vrijeme mislili da je sa njom. Tek kada su vidjeli jaknu im je postalo čudno gdje je i da je izašao bez jakne napolje".