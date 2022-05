U ponedeljak uveče u centru Splita sprema se veliki oproštaj od Mateja Periša.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Budući da je porodica Mateja Periša izrazila želju da sina sahrane u krugu porodice i najbliže rodbine, njegovi prijatelji za sutra uveče spremaju veliki oproštaj od Mateja u centru Splita.

Svi oni koji osećaju da žele da se oproste od mladog Splićanina čija je nesrećna sudbina ujedinila region moći će to da učine u ponedeljak uveče u centru grada.

Njegov tim, kolege, brodari spremaju veliki ispraćaj u srcu Splita. Oni se spremaju da naprave kolonu čamaca kod splitske Trajektne luke. Takođe, trajekti koji će se tog trenutka naći u blizini trebalo bi da zatrube u znak sećanja na Mateja.

Na ovaj simboličan način žele da se poklone Mateju, a sve bi trebalo da se održi sutra uveče po zalasku sunca. Ovim će svi njegovi sugrađani moći da se oproste od Periša, koji je sa strepnjom i nevericom, ali i nadom, proteklih pet meseci čekao rasplet potrage za Splićaninom.

"Osetili smo da to trebamo to da uradimo, a sigurni smo da bi mu se to svidelo nakon hiljada i hiljada poruka i lepih reči koje su mu na društvenim mrežama ostavili njegovi Splićani, ali i građani širom regije. Želimo da ga ispratimo dostojanstveno, u nadi da će zauvek biti među nama i da nas posmatra sa nekog boljeg i lepšeg mesta. Hvala mu što je prijatelj kakvog samo možemo poželeti. Niko od nas ga nikada neće zaboraviti", rekao nam je jedan od prijatelja Mateja Periša.