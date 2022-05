Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Vlade Mađarske Viktor Orban prisustvovali su danas svečanom otvaranju 89. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, prenosi Kurir.

Izvor: Kurir/ Printscreen/Instagram

Pred početak ceremonije violinisti su zasvirali mađarsku pjesmu, a u čast premijera Mađarske potom i kolo, što je izazvalo osmjeh na licima prisutnih zvaničnika.

"Rezultati uvijek bolje govore od riječi, a rezultati su veliki. Mađarska je bila 7., danas je broj dva, a ukupno u ovoj godini zemlja broj 3 ukupne sa kojima Srbija ima razmjenu. Nevjerovatan je naš napredak razmjene. To govori o nivou prijateljstva, povjerenja, odnos pun poštovanja je napravljen zahvaljujući premijeru Orbanu. Premijer Orban kada god je teško nikada se nije sklanjao već je uvijek štitio i pomagao Srbiji. Mnogo teška zima čeka cio svijet. Pitao sam Orbana možemo li da čuvamo dio energenata u Mađarskoj jer nemamo dovoljne kapacitete, u roku od sekund je rekao da nema problema i da je riješeno. Večeras ću mirnije da spavam jer znam da smo riješili problem zahvaljujući Viktoru", kazao je Vučić.

On kaže da se radovi nastavljaju na pruzi Beograd- Budimpešta.

"Nastavićemo da gradimo partnerski odnos. Nedavno smo ovdje otvarali prugu, radovi idu dalje ka Subotici, Budimpešti. Sve što radimo pokazuje da možemo odnose da podignemo na viši nivo. Siguran sam da kada radimo zajedno ljudi mogu da se osjete lakše i vide boljitak za sve nas. Znam da ćemo od najboljeg partnerstva uspjeti u narednom periodu da napravimo još bolju i uspješniju saradnju između naših naroda", naglasio je Vučić.

Mađarski premijer se zahvalio na srdačnom dočeku, i rekao je da bi u normalnim okolnostima on i Vučić sada bili na "medenom mjesecu", pošto su obojica pobijedili na izborima, navodi Kurir.

"U normalnim okolnostima sada bi obojica bili na medenom mjesecu jer i gospodin predsjednik je pobijedio na izborima i ja sam pobijedio na izborima i sada bi čovjek mogao da se opusti i odmara ali nažalost ovi medeni mjeseci nisu baš takvi kakvi bi trebalo da budu. Imamo inflaciju, rast cijena na mnogim mjestima u svijetu, pojavljuje se glad i došlo je do ratnog sukoba na teritoriji Ukrajine. Dobra je vijest da mogu da kažem da Mađarska može da računa na Srbiju, obije zemlje su jake i Srbija i Mađarska imaju važne prehrambene rezerve za Evropu", rekao je Orban na početku obraćanja.

Orban je poručio Vučiću da je Srbiji teško zato što nije članica EU, dok je Mađarskoj teško zato što jeste.

"Imaćemo tešku zimu, moramo dobro da se pripremimo. Bilo šta da se dogodi važno je da naše zemlje računaju jedna na drugu i da usaglasimo naše stavove. Naša ekonomska saradnja još nije bila ovoliko jaka kao danas. Zahvaljujemo na toj mogućnosti i dočekujemo srpske trgovce i investitore u Mađarsku."

Orban kaže da sve interesuje da li će biti dovoljno goriva i kolike će biti cijene.

"Naši heroji 2021. su bili ljekari, a mislim da će ove i naredne godine heroji biti naši poljoprivrednici, koji treba da rade u veoma teškim okolnostima, koje se stalno mijenjaju. Od vas zavisi da li ćemo imati hleba na stolu i da li će biti gladi. Vjerujem da je i Srbima i Mađarima važno da svako dobije svoj komad hljeba, jel ako to ne uspijemo mase ljudi će krenuti prema Evropi, i to ne samo zbog boljeg života, već da bi preživjeli. Pa će dosadašnje migracije biti priča za malu djecu, i pregaziće i Srbiju i Mađarsku", kazao je on.

Mađarski premijer dodaje da Mađarska ne pristaje na odluke koje se donose u Briselu, koje su ekonomski neprihvatljive, i koje bi dovele do povećanja cijena u Mađarskoj, što bi onemogućilo da se iskoristi kompletan ekonomski kapacitet.

"Mi imamo 10 miliona ljudi, a ako dobro gazdujemo možemo nahraditi 20 miliona. Zato nam ne odgovara uvođenje sankcija Rusiji, što je ravno atomskoj bombi, i dovelo bi do toga da ne možemo da nahranimo naš narod", zaključuje Kurir.