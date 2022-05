Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se teme rata u Ukrajini i direktnih posledica na Srbiju.

Izvor: Prva/screenshot

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je komentarisao uvođenje sankcija Rusiji od strane Srbije.

"Izdržali smo 80 dana, cijena koju plaćamo je ogromna. Mi suštinski nemamo izlaz na tržište kapitala. Evropa ne može da izdrži treću godinu u recesiji za redom. To dotiče svakog. Kad imate rat u Ukrajini, morate da imate deficit od 3-4 odsto. To sve dolazi na kraju do plata i penzija. Sad će svi reći evo Vučić najavljuje uvođenje sankcija. Ne. Borićemo se našom politikom koliko god možemo. Trpimo ogromnu štetu. Ni od koga ne tražim ni hvala. Bilo bi lIJepo da je ruska ambasada bila malo više fer, ali nema veze. Znamo šta su sankcije i koliko su nefer i koliko su nepotrebne. Svako moje objašnjenje tumači onako kako bi htio i svaki put slažu. Trpimo strašno, trpimo mnogo ne uvođenjem sankcija Ruskoj Federaciji. Nismo to uradili jer se ponašamo kao samostalna, nezavisna zemlja", rekao je on u emisiji za TV "Prva".

Kako kaže, želje Srbije nemaju nikakve veze sa vođenjem države. Dodaje da je ta zemlja izdržala 80 dana pritisaka zbog odluke da ne uvedu sankcije Rusiji.

"Cijena je da živimo užasnom u trenutku kada morate da vodite računa o svemu. Napravili smo grešku jer smo htjeli da zauzdamo inflaciju. Samo želim da kažem da se na dnevnom nivou bavimo cijenom dizela i benzina, to je svaki četvrtak i petak. Ja sam pogriješio jer sam rekao Ani i Siniši da smanjimo naš udio u akcizama i sad gubimo 36 miliona eura. A sve to da bi građani plaćali jeftinije gorivo. Ovo je neizdrživo. Struja je trebalo da poskupi pre 10 godina, a sad istu cijenu moramo da držimo nekako da ne bismo uvećavali inflaciju."

Dodao je i da je Srbija izgubila milione zbog toga što nije uvela sankcije Rusiji.

"Američki producenti i režiseri su odbili da dođu u Srbiju jer nismo uveli sankcije Rusiji", rekao je Vučić i istakao da je zemlja tom prilikom izgubila milione.

Otkrio je i zašto se iz Rusije često pominje Kosovo i kakve to ima posledice po nas...

"Što bi Rusi brinuli posebno o našoj zemlji, oni nemaju ništa drugo da izvuku kao presedan nego Kosovo, Putin i Medvedev. Zapad želi da im ne da Kosovo kao argument u budućnosti i da im izvuče stolicu, da natjeraju Srbiju da prizna Kosovo. Da kažu da je to dvostrana saglasnost volja, da to nije isti slučaj i da neće da prihvate njihove argumente. Dok god se to ne desi Putin će da pominje Kosovo", dodao je on.