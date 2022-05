Časlav Ristić otkrio je za naš portal da li je moguće saznati više o toksinima u telu i povredama nakon što je telo provelo pet meseci u reci.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Jutarnji Program TV HAPPY/Kurir/Nenad Jevtić/MUP HR

U sredu ujutru, mornari su kod Ade Huje primetili telo u vodi. Kada su ga izvukli na obalu, shvatili su da se odeća na muškarcu poklapa sa onom koju je nosio Splićanin Matej Periš u noći kada je nestao pred novogodišnju proslavu prošle godine kod Beton hale.

Crna majica sa specifičnim printom, sat, jedna bela patika i mobilni telefon pronađeni su na telu, i pomogli da se sa skoro potpunom sigurnošću utvrdi da je zaista reč o nestalom Perišu, ali se za zvaničnu potvrdu i dalje čeka upoređivanje sa DNK Nenada Periša i obdukcija.

Kada je mladi Splićanin nestao, spekulisalo se šta bi ga nateralno da usred zime završi u hladnoj Savi, a mnogi su istakli da su njegovi prijatelji i on bili u dodiru sa narkoticima, iako nije bilo potvrda da ih je sam Matej konzumirao. Pitali smo forenzičara Časlava Ristića da li će toksikološki nalazi tela koje je u vodi provelo pet meseci, moći da pokažu ovakve tragove...

"Prilikom vršenja obdukcije na sudskoj medicini oni uzimaju želudačni sadržaj, ukoliko ga je bilo, i na osnovu toga i na osnovu analize krvi, mogu da utvrde eventualno da li je uzimano nešto - da li u krvi ili želudačnom sadržaju nešto postoji. Zbog vremena koje prođe, ti tragovi budu slabiji i teže ih je otkriti, ali ukoliko je nečega bilo, posle pet meseci bi trebalo da može da se utvrdi", istakao je Ristić za MONDO.

Takođe, kako bi se proverile sve opcije, tokom obdukcije će sigurno proveriti i da li su povrede na telu izvučenom iz reke nastale pre ili posle boravka u vodi. Ristić ističe da je ovakve povrede apsolutno moguće razlikovati - i dokazati.

"Lekari sudske medicine sa stopostotnom sigurnošću mogu da utvrde da li su povrede, ukoliko ih je bilo, nanete zaživotno ili su povrede nanete posle davljenja. Znači, ukoliko je bilo nekih povreda pre nego što se on udavio, to automatski lekari na sudskoj medicini mogu da utvrde na obdukciji i to nije ništa sporno. Razlikuju se povrede koje su nastale nakon smrti - ukoliko je udarao u neke predmete plutajući vodom, pa tu nastaju neke povrede na telu, ali one su sasvim drugačije od onih koje su nastale za života", zaključio je Ristić za naš portal.

Nakon saznanja da je njegov sin potencijalno nađen nakon dugotrajne potrage, koja zbog tadašnjh nepovoljnih uslova nije urodila plodom, oglasio se i Matejev otac Nenad Periš koji se sprema da dođe u Beograd.

"Spremio sam kofer i idem po svog sina u Beograd. Jutros me je nazvao načelnik beogradske policije i rekao mi da je pronađeno telo nizvodno od Pančevačkog mosta i da odeća odgovara istoj odeći i obući koju je nosio i Matej. Danas tokom srede, ili najkasnije u četvrtak ujutro biće poznati rezultati obdukcije i DNK analize. Ja čekam već pet meseci, svi smo se nadali u dubini duše nekoj srećnijoj vesti i da će Matej biti pronađen živ. Nažalost, to nije tako i što god bilo moram prihvatiti istinu koja je strašno bolna. Ali, mene vera uči da ovo nije kraj i da ćemo se opet jednog dana sresti", rekao je Nenad prethodno za Jutarnji.

Takođe, hrvatska policija je stigla u Beograd kako bi iz prve ruke prikupila sve informacije.

"Sa svime što je do sada prikupljeno, ništa ne ukazuje na to da je Matejev nestanak bilo kako povezan s posledicama neke nasilne radnje", rekao je pomoćnik direktora policije i načelnik Uprave kriminalisticke policije Antonio Gerovac.

Rezultati obdukcije najavljeni su za četvrtak.