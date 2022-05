Dobrica Ćosić je u poslednjem intervjuu govorio o Putinu, Rusiji, Kosovu, Miloševiću.

Izvor: Profimedia

Ove godine navršava se 8 godina od smrti jednog od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih pisaca. Te 2014. 18 maja umro je Dobrica Ćosić. Samo mesec dana ranije dao je svoj poslednji intervju u kome je govorio o Kosovu, ratovima, Vladimiru Putinu, Slobodanu Miloševiću.

"Moja pouka glasi: nema više rata za Srbe. Mi više ne smemo da ratujemo. Nemamo biološki, a više ni patriotski potencijal. Verujem da je mir jedini uslov našeg postojanja. Praviti kompromise, odstupati i od načela ako treba da se sačuva mir. Bitke se gube i dobijaju u svome vremenu. U istoriji, one imaju svoju sudbinu u vremenu. Istorija može da ih porekne. Ne samo naša, naravno. Uzmite na primer Napoleonove ratove, revolucije… Šta je bilo večno?", rekao je Ćosić tada u intervjuu za Nedeljnik.

Na konstataciju da njegov junaci u romanu, koliko i svi mi u istoriji, veličamo prijateljstvo sa saveznicima Ćosić je tada pomenuo ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Naš jedini realni saveznik u tom smislu koji ste pomenuli danas može biti Putin. I to samo dok je Putin – putinovac. Ja ne vidim drugu figuru. Gospođa Merkel je agresivna, i ona ne nastupa samo sa političkom, nego čini mi se i sa revanšističkom strašću. Nemačka jeste jedan od najvećih investitora. A ako se put Srbije bude određivao samo stranim investicijama, bez ideje i vere u sopstveni razvoj ekonomije i privrede, onda se bojim dokle ćemo na tom putu stići", rekao je Ćosić.

Ćosić je tada podcrtao da to ne znači da Srbija treba da se okrene Istoku i Rusiji.

"Ne Istoku, već Putinu. Niste me dobro razumeli. Dakle, Putinu i to dok je putinovac a ne samoj Rusiji. I moramo da imamo saznanje da nijedan istorijski čin nije konačan. Nijedan. Oni se menjaju, i u odnosu prema njima menjaju se prilike", rekao je Ćosić.

Govoreći o Kosovu, Ćosić je rekao da je za njega kosovsko pitanje rešeno.

"To znači da ono više ne postoji kao južna srpska pokrajina. Mi smo u ratu sa Albancima izgubili Kosovo. Da li je to konačno, o tome danas ne možemo da sudimo, jer niko ne zna kako evropska i balkanska istorija mogu da se isfabuliraju u narednim vekovima. Ili veku. Naša nacionalna politika prema Kosovu vezivala se za oslobođenje južne Srbije i Makedonije. Kosovsko pitanje bilo je poistovećeno sa makedonskim pitanjem. Makedonija je posle Drugog svetskog rata postala država, a Kosovo je takođe, ovim ratom, 1999, politički izgubljeno, i ne treba više ni atom snage trošiti na to pitanje. Ja vašoj generaciji savetujem da ne trošite snagu na kosovsko pitanje, jer je istorija to rešila mimo vas. Vi više ne možete da utičete na njene ishode", rekao je Ćosić.

Osvrnuvši se na Slobodana Miloševića, on kaže da nekadašnji predsednik Srbije nije imao nikakve ozbiljne mogućnosti da reši nacionalna pitanja.

"Prvo, on je bio komunista, drugo, bio je titovac. Na kraju: vrlo nerealno je procenjivao evropsko stanje. Nije imao sposobnost i spremnost da sagleda i razume evropsku konstelaciju. I tu je pravio velike greške. Potpuno je pogrešno usmerio celu našu spoljnu politiku. On je političar našeg nacionalnog poraza. Milošević je po nečemu najtragičnija figura u srpskoj istoriji. Po sudbini. Na kraju, mislim da je on ubijen. I njegov život je tragičan i njegova politika je tragična. Ja sam bio njegov protivnik, mi smo se potpuno razlikovali u politici, ali kada danas dobro razmislim, taj čovek je i žrtva naše istorije. Ne znam ko bi u tom vremenu srećnije prošao na njegovom mestu", rekao je Ćosić.

Sećajući se vremena kada je sam Milošević davao nade da će možda u nekom trenutku svoje vladavine podneti ostavku, Ćosić kaže:

"Predlog da postanem predsednik došao je od strane Italije kao predstavnika Evropske zajednice, koji sam prihvatio pod uslovom da se Srbiji ukinu sankcije i da Milošević podnese ostavku. Milošević je rekao da hoće. To isto je rekao i Milanu Paniću. I obmanuo je i jednog i drugog. To njegovo 'hoću, povući ću se' trajalo je dva-tri dana, a onda je rekao 'neću, smenite me'. Ja nisam imao partiju, opozicija mi nije davala podršku, i nisam mu mogao ništa", rekao je Ćosić.

O tome šta je danas danas najveći srpski nacionalni interes, Ćosić je rekao da je "mir najvažnija stvar".

"Kao i ekonomski razvoj. Vi nemate dva života, on sada pripada vama, i ako ne ostvarite sebe, izgubljeni ste. Da li ste vi zaista osuđeni da živite u zemlji bez posla i da li se vašoj generaciji put u inostranstvo nudi kao jedina nadoknadu za ovu bedu? Strašna je to kazna za jedan naraštaj. Vi niste krivi za politiku vašeg dede, oca i moju. I nepravedno ispaštate", rekao je Ćosić.