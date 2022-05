Incidet se dogodio u kući Nišlije starog 40 godina 28. aprila ove godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Protiv muškarca starog 44 godine niška policija će po nalogu Višeg javnog tužilaštva podneti krivičnu prijavu koji se sumnjiči da je izvršio krivično djelo obljube nad nemoćnim licem.

Incidet se dogodio u kući Nišlije starog 40 godina 28. aprila, a oštećeni je podnio prijavu 11. maja, ispričavši da mu je osumnjičeni dao lijek za glavobolju od kojeg je izgubio svijest i nije mogao da se odbrani od seksualnog nasrtaja, nezvanično saznaje Blic.

"On se sumnjiči da je četrdesetogodišnjem muškarcu dao lijek od kojeg je on izgubio svijest, a potom ga obljubio", potvrđeno je "Blicu" u niškoj policiji.

Kako je oštećeni M. D. ispričao za Kurir, doktora kog je optužio za obljubu upoznao je pre šest godina, nakon tragedije koju je doživio i postali su prijatelji.

"Prije šest godina sam ostao bez majke, poklekao sam i pao u neku vrstu depresije. Tada sam upoznao ljekara koji me je liječio. Kako je prolazilo vrijeme, mi smo postali prijatelji i počeli smo porodično da se družimo. Upoznao sam njegove roditelje, on je upoznao moju porodicu i vjerenicu sve je bilo normalno. Znao sam za njegovu seksualnu orijentaciju ali to mi nije smetalo", ispričao je on.

Kako navodi, kritičnog dana je imao jaku glavobolju i pozvao je prijatelja da mu pomogne.

"Došao je tu kod mene u stan, ja sam jedva pričao od bola. Progutao sam tabletu koju mi je dao, nadajući se da će prestati migrena. Sledeće čega se sjećam je da se budim na krevetu u spavaćoj sobi i to bez odjeće. Potpuno omamljen vidio sam ga kako kleči pored mene, kako mi liže noge i butine i počeo oralno da me iskorišćava", ispričao je on.

Tvrdi da ne zna koju je tabletu popio, ali da je od nje ponovo zaspao i probudio se dan kasnije.

"Trgao sam se još jednom u trenutku, probudila me je njegova težina jer je sjedio na mojim butinama, ja sam bio na stomaku... Probudio sam se dan kasnije, osjećao sam se prljavo, poniženo. Nikada nisam sumnjao da će mi uraditi ovako nešto... ", ispričao je on i dodao da je doktora odmah prijavio policiji.