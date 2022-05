Aleksandar Vučić je rekao da će Srbija ostati vojno neutralna, kao i da se zalaže za uvođenje obaveznog vojnog roka od 90 dana.

Izvor: RTS/Screenshot

Predsjednik Srbije Alekdandar Vučić je u svom obraćanju javnosti istakao da se zalaže za uvođenje obaveznog vojnog roka.

"Moj predlog će biti da se u narednom periodu uvede obavezni vojni rok od 90 dana. To nije šest mjeseci, ni 365 dana, na nadležnim vojnim organima je da pokažu računicu koliko bi nas to koštalo. Time se stiče odgovornost, time muškarci dobijaju na zrelosti, da nauče šta je rodoljublje, šta je posao, obaveza", naglasio je on.

"To će doprinijeti jačanju graničnih djelova zemlje, južno od Čačka imamo jako malo vojnika, vratili bismo život u te gradove. Pospješili bismo razvoj, a na organima i Parlamentu je da predlog odbije ili prihvati posle ozbiljne rasprave. Samo da mi iz Vojske ne odgovore kako nemamo kadar za obuku, jer to neću da prihvatim. Neka nađu druge ljude za obuku", rekao je predsjednik Srbije.

Na temu o vojnoj neutralnosti Srbije, Vučić je rekao da će Srbija ostati vojno neutralni.

"Srbija će ostati vojno neutralna, ni na jednoj teritoriji u okruženju nemamo da nije u NATO. Naša je želja da budemo jedina ne NATO zemlja u regionu i ostaćemo na toj politici".