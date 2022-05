Tereza Perić je ubila svog supruga, isekla ga testerom, nakon čega mu je delove tela stavila u lonac.

Tereza Perić (46) je uhapšena zbog sumnje da je u utorak oko 21 sat u porodičnoj kući najpre lekovima uspavala supruga Srđana (42), zatim ga izbola nasmrt, pa mu odsekla noge i genitalije, koje je nakon toga stavila u lonac i na šporet.

Stravičnom zločinu je prisustvovala i D. Lj., Terezina ćerka iz prvog braka, koja je te večeri bila kod majke i očuha. Šokirana tinejdžerka je ispričala šta se desilo u njihovom domu.

"U utorak sam bila u školi i došla sam kući oko dva po podne. Srđan je bio tu, ceo taj dan je ležao i spavao, jer mu je mama davala lekove. Posle je ona došla s posla i normalno smo s njim sedele, a onda sam otišla da spavam. Probudila sam se u 21 sat i to se sve izdešavalo", rekla je ona Kuriru.

"Izbola ga je u krevetu. On se probudio i uspeo je da ustane i sav krvav je došao do dnevne sobe i ona je počela da ga još više bode nožem, a on je uspeo da joj otme sečivo iz ruke. Istrčala sam iz kuće i zvala sam brata da hitno dođe i napolju sam ga sačekala. Sva sam se tresla, plakala sam. Kada smo se vratili, ona nije htela da nas pusti u kuću", prepričava D. Lj.

"Unutra se čula motorna testera. Mi smo joj zapretili da ćemo zvati policiju i onda nam je otvorila vrata. Videli smo Srđanovo telo, mrtav je bio i bez noge, onako je ležao. Strašno!", kaže D.Lj.

Tereza je svesno planirala ubistvo

D. Lj. kaže da je njena majka bila svesna šta radi, da je to htela i da je sve detaljno isplanirala.

"Ona je meni unapred već pričala šta hoće da uradi, ja sam joj govorila da to ne radi, ali jeste... Svađali su se povremeno, pre nekoliko dana su imali veću svađu oko njene ljubomore. On je bio lenj čovek, a ona je radila i na poslu i kad dođe s posla po kući radi, njoj je to smetalo i želela je da ga se otarasi. Ona je duže vreme to planirala, sve je to isplanirala, tako da je to svesno uradila zato što su stalno imali rasprave, ona njega nije mogla više da trpi", kaže tinejdžerka.

"Mislila je da će da se izvuče. Rekla mi je da će njega da uspava lekovima i da će ispod njega staviti neki najlon, kesu, koje je donela s posla, i da će tu da ga zakolje i tako da se otarasi tela, da neće ostati krvi. Rekla je da će ga iseći na komadiće i da će da ga skuva i baci. Ne znam da li ga je sad kuvala", rekla je ona.



Prvi muž je mislio da je šala

Terezin prvi muž, Miljajim Ljutić, s kojim ima decu, kaže da su se oni razveli pre tri godine.

"Ćerka je bila kod nje i ona je pozvala mog sina i rekla da je mama zaklala Srđana. Mislili smo da je šala. Sin je otišao i video Srđanovu nogu i da on leži na podu. On je prethodno puzio do dnevne sobe, onda ga je ona ubadala po telu dok ga nije ubila. Ona je deci dala po tabletu bensedina, što znači da je bila svesna. Mala je plakala jer je bila pod stresom kada je videla sve to. Odavde smo zvali policiju", rekao je Terezin bivši muž.

Srđan i ja smo se družili, sarađivali smo. Hvalio mi se da ima testeru - priča Ljutić i dodaje da je Tereza imala "žute minute" i dok su bili u braku.

"Htela je čašom da me gađa. Nije bila lečena tada, tek je posle išla kod lekara. Dolazila je kod mene, pa se vrati kod Srđana. On se ljutio kada su naša deca dolazila kod njega" rekao je on.