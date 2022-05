Oglasio se bivši muž Tereze P. koja je sinoć brutalno ubila svog sadašnjeg muža.

Oglasio seMijaljin Lj. bivši suprug Tereze P. (46) koja je sinoć u Zrenjeninu na spavanju ubila svog muža Srđana P. (42), i ispričao je za Kurir detalje njihovog života, kao i masakra koji se dogodio. Rekao je da se Tereza P. udala za Srđana odmah nakon razvoda sa njim.

"Ona se pre tri godine razvela od mene i odmah se venčala za Srđana. Živela je sa njim i ćerka je živela tamo. Oni su se upoznali tu u ulici, još dok je Srđanov otac bio živ, odlazila je kod njih stalno je nalazila neke razloge zašto mora da ode. Kada je Srđanov otac umro ona je ostala tu da živi i na kraju se venčali", ispričao je Miljajin za Kurir.

Ispričao je da je za zločin saznao tako što je ćerka koja je živela sa Terezom i Srđanom pozvala svog brata koji je odmah odjurio na lice mesta.

"Sinoć je ćerka zvala sina i rekla da je mama zaklala Srđana, ja sam mislio da je to neka šala. Otišao je sin i našao je Srđanovu nogu sa strane i njega kako leži. Kada je video stravičan prizor, Tereza je dala deci po bensedin. Ćerka je ispričala da je ona dala Srđanu neke lekove da ga uspava i da ga je potom zaklala. On je uspeo da otpuzi do njene sobe sa ranama od noža, a ona ga je tu ubila", rekao je Miljajin i dodao:

Deca su u jednom trenutku potresena otišla kod Miljajina odakle su zajedno pozvali policiju. Ispričao je i šta je prethodilo krvavom zločinu.

"Radila je u perionici, došla je kući i sve je bilo u redu, večerali su, dali su mu lek, mala ćerka je bila u sobi. Davala mu je lekove, pokušavala je da ga ubije, ja mislim da je to zbog ljubomore."

Miljajin je naglasio i da je poznavao Srđana, da su zajedno po nekada radili i družili se. Sa bivšom suprugom nije imao velikih problema.

"Srđan mi se hvalio da ima oštru testeru, mi smo sarađivali i družili se. Dobar je stvarno bio. Ona je uzela motorku isekla ga. Ne verujem da ga je kuvala u loncu, on je dugačak čovek, to nije moglo, 2 metra je visok. Nisam imao problema sa njom mada je ona mene prijavljivala policiji, kao što je i Srđana, obojica smo bili u zatvoru zbog nje, on je čovek bolestan, nije mogao da radi. Posle razvoda je otišla kod lekara i dobila je tu šifru", kaže on i dodaje:

Miljajin veruje da je Tereza ubila Srđana zbog dece. Jer kako on kaže Srđan je umeo da im kaže kada nešto hoće da pojedu ili popiju, idite kod tate.

Četvoro dece imam, jednu ćerku udatu, sina oženjenog i ovo dvoje. Brinula se o deci, moguće i da ga je zato ubila jer se Srđan bunio govorio im je "Idite kod tate". Nije ih udarao, samo je rečima povređivao. 'Šta ćete ovde' govorio im je, a ona majka ko majka brine za decu", rekao je on.