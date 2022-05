Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je danas sudu prošireni optužni predlog protiv Olgice Markanović i njene koleginice Jasmine Tasić.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Proširenim optužnim predlogom one se terete da su teško krivično delo protiv zdravlja ljudi u saizvršilaštvu počinile na štetu još 6 pacijenata, pa se sada terete za ukupno 18 oštećenih pacijenata, potvrđeno je "Novostima" iz ove institucije.

U saopštenju tužilaštva se precizira da se proširenim optužnim predlogom Markanović i Tasić terete da su od januara 2020. godine do 6. februara prošle godine salonu "Tayas" izvodile hirurške procedure i to invanzivnom primenom sredstva "O2 No Needle Mesotherapy - Beauty Maćine - Skin energy Activation Instrument", uz korišćenje injekcija lokalne anestezije "lidokain-hlorid" koje je davala okrivljena Markanović a zbog čega je 18 pacijenata imalo teške telesne povrede.

Tužilaštvo je predložilo sudu da nakon održanog glavnog pretresa Markanović osudi na pet godina zatvora, a njenu pomoćnicu Tasić na godinu i po.

Pre proširenja optuženja tužilaštvo je trazilo za Markanović tri godine zatvora, a za Tasić godinu dana. One se takođe terete da su od 1. maja 2020. godine do 1. marta prošle godine u neregistrovanom "medicinsko-estetskom centru Tayas" u Beogradu u ulici Driničkoj br. 8a neovlašćenom i nepravilnom upotrebnom sredstva "plazma pen" prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim delovima lica oštećenih u vidu dubokih opekotina drugog i trećeg stepena.

Istovremeno su koristile injekcije lokalne anestezije koje nisu odobrene ("lidokain - hlorida"), koje su bile rizične po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije, a zbog nepostojanja antišok terapije i edukacije okrivljenih, kao i same primene uređaja "plazma-pen" zbog korišćenja struje.

Markanović je nakon hapšenja na saslušanju u tužilaštvu negirala da se bavila nadrilekarstvom, odnosno medicinskim zahvatima za koje nema licencu. U svojoj odbrani pred tužiocem ona je tvrdila da su usluge koje je pružala pacijentima bile kozmetičke prirode i da se nije predstavljala kao stručnjak iz oblasti medicine.

Takođe, i njena optužena saradnica negirala je sve pred sudom. Ona na pretrese dolazi sa slobode, dok je Markanović i dalje u kućnom pritvoru i bez obzira na brojne zahteve odbrane da joj se isti ukine, sud do daljeg to odbija. Suđenje optuženima se nastavlja u petak.