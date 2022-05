Luka Perenčević (28), koji je od ranije poznat policiji, izrešetan je u teretani na Banjici u Beogradu, a hice na njega ispalio je, kako se sumnja, profesionalni ubica maskiran u dostavljača hrane!

Izvor: Kurir

Ubistvo se dogodilo u 11.30 časova u Bulevaru Oslobođenja, u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je Perenčević nekada živio.

Pogodio ga u glavu

"Perenčević je u trenutku zločina bio na boks treningu u improvizovanoj teretani koja se nalazila u garaži zgrade. Odjednom iza ugla se pojavio muškarac sa crnom kacigom na glavi i sa dostavljačkom torbom na ramenu. On je ispod ranca potegao pištolj sa prigušivačem i ispalio šest hitaca direktno u glavu Perenčevića koji je sjedio na klupi", priča Kurirov izvor iz istrage i nastavlja:



"Mladić je pao kao pokošen, a trojica drugova koji su bili sa njim pokušali su da mu pruže pomoć i iznijeli su ga ispred teretane u prolaz između zgrada. Međutim, on je na mjestu ostao mrtav, pa je ekipa Hitne pomoći koja je stigla mogla samo da konstatuje smrt. Nema sumnje da je ubica znao u koga puca, pošto je u teretani bilo još ljudi, ali on je direktno ciljao Luku".

Ubrzo su se na mjestu zločina pojavile i jake policijske snage koje su blokirale Banjicu. Kako se sumnja, napadač je došao na skuteru, a njime je i pobjegao.

"Vjeruje se da je riječ o profesionalcu koji je htio da se potpuno uklopi u izgled dostavljača hrane, koji uglavnom skuterima razvoze porudžbine i nose veliki kockasti ranac na leđima. Cio Voždovac blokiran je posle zločina, a pokrenuta je i policijska akcija "Vihor", pa su zaustavljani građani na motociklima, ali i vozači automobila. Sumnja se, pak, da je ubica vjerovatno još uvijek na Voždovcu u nekom štek-stanu",priča izvor:



"Forenzičari su pregledali teren, a čak i nakon odnošenja tijela u 14 časova, uzimali su tragove sa mjesta zločina, a preuzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera. Forenzičari su na mjestu zločina pronašli dlaku koja će biti poslata na analizu".

Pogledajte 00:11 Ovo je zgrada gde je preminuo Vidoje Ristović Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Luka Perenčević bio je poznat na Banjici kao problematičan, a bio je i navijač FK Rad.

"Posle zločina na Banjici se okupila njegova porodica, ali i brojni prijatelji, koji su plakali dok su im izjavljivali saučešće. Oni su ispričali da se Luka nedavno oženio, a da je prije šest mjeseci postao otac. Prije ženidbe, živio je sa majkom, tetkom i sestrom, a neutješne žene sve vrijeme su posmatrale uviđaj";kaže izvor i dodaje su policajci pretresali i drugove ubijenog.

Znao da ga prate

Stanari okolnih zgrada ispričali su da im je bilo poznato da se Perenčević bavi kriminalom.

"Policija je ovdje često dolazila, svi su znali da je umiješan u mutne radnje, vjerovatno i droga. On je prije izvjesnog vremena čak ugradio kamere oko svog stana u kome je sa porodicom živio, vjerovatno da bi vidio ko se kreće oko zgrade. Očigledno je znao da ga prate i da mu prijeti opasnost".

Družio se sa Šijanom



Luka Perenčević bio je blizak prijatelj Mirka Šijana, sina pjevačice Goce Božinovske i ubijenog vođe surčinskog klana, Zorana Šijana. Mirko je za Informer potvrdio da su se družili. "Nije mi do komentarisanja. Mlad život je izgubljen"; rekao je Šijan i dodao da se ne osjeća ugroženo niti strahuje za svoj život posle likvidacije prijatelja.