Pre 25 godina, tetka mladog golmana Stefana Marikovića je brutalno ubijena.

Izvor: Youtube/screenshot/Crvena Zvezda

Porodica mladog golmana Crvene zvezde Stefana Marinkovića (17), koji je pre nekoliko dana pretučen nakon što je pokušao da odbrani svoju sestru je doživela je tragediju pre 25 godina kada je Stefanova tetka Žana brutalno ubijena.

Kako je za Kurir ispričao izvor blizak porodici Marinković, oni se nikada nisu oporavili od stravičnog zločina koji Kumodraž još uvek pamti.



"Nesrećnu Žanu su svi poznavali, bila je prelepa. Jedne majske večeri izašla je napolje u papučama i nestala. Potraga za njom dugo je trajala, ali nikako nisu mogli da je nađu. Na kraju su je, nažalost, pronašli mrtvu, imala je samo 17 godina", objašnjava izvor.



"Istraga je pokazala da je nesrećna Žana ubijena, a porodica se nikada nije oporavila od ovog zločina i njihova tuga se nije smanjila jer ubica nikada nije pronađen. Tužna istina je to da za smrt fudbalerove tetke niko nikada nije odgovarao", zaključio je sagovornik Kurira i naveo da u Kumodražu meštani ne vole da se prisećaju ovog zločina.

Otac pretučenog fudbalera potvrdio je da je njegova sestra ubijena pre 25 godina.

"Istina je, ali ne bih sada da se vraćamo ponovo u to. Nestala je i posle toga su je pronašli mrtvu. Sad je moj sin pretučen zato što je pokušao da zaštiti svoju sestru, moju sestričinu. Ti muškarci zatvorili su je u jednu prostoriju, vezali su je i pokušali da je siluju. Stefan je uspeo da je pronađe i razvali vrata, nakon čega je pretučen. On je sada dobro i ona takođe, ali ide na razgovore kod psihologa, dete je svašta proživelo to veče" kaže otac Stefana Marinkovića.

Podsetimo, mladi golman Crvene zvezde Stefan Marinković pretučen je u incidentu koji se dogodio na proslavi rođendana u noći između 3. i 4. maja, a trojica mladića su nakon tuče pokušala da uguraju Stefana u auto, ali je on uspeo da im pobegne. Nakon brutalnog prebijanja policija je došla na lice mesta, stigla je Hitna pomoć, a Stefan je prevezen u Urgentni centar, istraga je u toku.