Izvor: Pink/PrintScreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da ukoliko najveća opoziciona lista u Beogradu želi da ide na prijevremene gradske izbore, on će to predložiti glavnom odboru Srpske napredne stranke. To je, rekao je Vučić, njegov odgovor na predlog lidera SSP-a Dragana Đilasa o novim izborima u Beogradu, koji je iznio u razgovoru prošle sedmice.

Vučić je na televiziji Pink istakao da misli da bi do tih izbora trebalo da protekne šest mjeseci, ali da je na to spreman i ranije, a predsjedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu je rekao da sami razmisle da li to žele.

"Imali smo pristojan razgovor. Gospodin Đilas je došao, a ja sam ga obavijestio da mi imamo većinu. On je rekao da to razumije. Onda sam mu rekao da mogu da napravim i mnogo veću većinu. Pitao me da li možemo da idemo na izbore. On smatra da je pitanje legitimiteta sporno. Ukoliko najjača opoziciona lista smatra da treba da idemo na prijevremene gradske izbore, ići ćemo. Mislim da treba da prođe bar šest mjeseci, ali ako budu insistirali, možemo i ranije. To ću predložiti na stranačkom odboru", rekao je Vučić.

On je istakao da misli da novembar nije realan termin za nove izbore.

"Nije realno da izbori budu baš u novembru, nije to baš fontana želja. Ne vjerujem da ni njima odgovara novembar, neka urade istraživanja, mogu da im pomognem. Trebalo bi da razmisle, a moj odgovor je da", dodao je Vučić.

Na pitanje o sastanku sa Đilasom, Vučić je rekao da je njegov posao kao predsjednika da razgovara sa svakim ko iskaže želju, pogotovo ako je riječ o trećoj političkoj snazi. Upitan zašto se nije oglašavao o sastanku, Vučić je rekao da nije imao potrebu da se pravda bilo kome, te da je pustio da to drugi komentarišu.

Takođe, prenio je da je razgovor sa Đilasom bio pristojan, dodajući da svi znaju šta Đilas misli o njemu, a šta on o Đilasu.

"Moj odgovor Đilasu je, suštinski, da. Sada ostaju tehnički termini da se usaglase”, rekao je Vučić i dodao da ga hajka na njega zbog toga ne zanima.