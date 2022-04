Gordan Preglej, advokat Filipa Koraća za Kurir kaže da se njemu javio "gospodin Korać i rekao mu da je saznao da se protiv njega u Hrvatskoj vodi postupak za krivično djelo falsifikovanje isprava".

"On je želio riješiti tu situaciju, jer to je bagatelni postupak, kao i stotine drugih za to krivično djelo, nema tu misterije nikakve", objašnjava branilac Filipa Koraća za Kurir i dodaje da su nakon toga otišli u policiju.