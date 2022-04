Luka Žižić (37), vlasnik kafića Ritual u Bloku 44 na Novom Beogradu, porijeklom iz Crne Gore, likvidiran je sinoć naočigled prijatelja i brata.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Njega je s više hitaca upucao ubica koji je imao masku i rukavice, a nakon pucnjave prijatelji i brat Žižića su odmah skočili na egzekutora i počeli da ga tuku. On je ipak uspio da se izvuče i električnim trotinetom pobjegne s mjesta ubistva.





Izvor: Kurir





Svi raspoloživi kapaciteti Policijske uprave za Beograd angažovani su na pronalaženju i hapšenju plaćenog ubice, a kako Kurir saznaje, svjedoci zločina ubicu su opisali kao muškarca starog oko 35 godina, visine oko 180 centimetara, sa bradom na licu.



Podsjetimo, napadač je imao masku i rukavice, ali kada je pucao brat ubijenog i još nekoliko muškaraca skočilo je na njega, ispao mu je pištolj ali i jedna rukavica.

Takođe su mu, prema nezvaničnim informacijama, skinuli masku i kamere iz kafića su ga snimile. Kako je pisao Kurir, brat ubijenog je čak uspio da zgrabi nož i krene ka ubici. Prijatelji su ga spriječili i ubica je, kako se sumnja, iskoristio taj trenutak da pobjegne.

Vidi opis OVO JE UBIJENI LUKA ŽIŽIĆ: Crnogorac likvidiran u svom kafiću pred bratom i prijateljima, policija traga za ubicom FOTO Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 39 1 / 39 Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 39 2 / 39 Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 39 3 / 39 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 4 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 5 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 6 / 39 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 7 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 8 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 9 / 39 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 10 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 11 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 12 / 39 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 13 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 14 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 15 / 39 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 16 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 17 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 18 / 39 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 19 / 39 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 39 20 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 21 / 39 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 22 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 23 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 24 / 39 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 25 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 26 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 27 / 39 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 28 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 29 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 30 / 39 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 31 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 32 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 33 / 39 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 34 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 35 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 36 / 39 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 37 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 38 / 39 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 39 39 / 39 AD

Inače, dan nakon brutalnog ubistva na lokalu se mogu vidjeti rupe od hitaca, a ispred ulaznih vrata kafića su zapaljene svijeće.

"Nikad u tom lokalu nije bilo problema, kad sam čuo šta se dogodilo mislio sam da su gosta ubili, a ne njega. Bio je i više nego korektan, ljubazan i kod njega u kafić dolaze uvijek stalni gosti. Često dolaze i penzioneri jer je tu i pijaca. Stvarno, nevjerovatno", kaže vlasnik obližnje radnje i dodaje da je u Lukinom vlasništvu i podrum pića koje se nalazi u blizini lokala.

"Luka je imao para i mislim da je možda neko pokušao da ga reketira ili da mu traži da prodaje drogu u kafiću, jer se to pretežno radi, a on možda to nije htio i eto problema". Ovaj prodavac rekao je da ubijeni jesenas imao povredu i da je otežano hodao.





Pogledajte 00:32 Ubistvo kafic Ritual 2 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić