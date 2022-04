Milanović je novinarima u Zagrebu rekao da se o ulasku Finske i Švedske u NATO može razgovarati, ali smatra to "vrlo opasnom avanturom".

Izvor: Profimedia

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da Finska i Švedska ne mogu u NATO dok ne bude promijenjen Izborni zakon u BiH i da do tada hrvatski parlament, kako je naveo, "ne smije da ratifikuje bilo čiji pristup NATO-u". Milanoviće je podsjetio da formalno o ulasku tih zemalja u NATO ne može da odluči sam, ali smatra to "vrlo opasnim šarlatanstvom".

"Ići korak dalje i u to uvlačiti Finsku, koja je 50 kilometara od Sankt Petersburga. Mislim da je to opasno šarlatanstvo. Međutim, ne možemo reći ne. Nama je Finska važnija od Hrvatske i Hrvata u BiH, je l'?", upitao je Milanović i dodao:

"Što se mene tiče, neka uđu u NATO, neka bodu bijesnog medvjeda penkalom u oko. Ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona, dok Bakir Izetbegović ne bude natjeran da promijeni Izborni zakon, sabor ne smije da ratifikuje ničiji pristup u NATO", rekao je šef hrvatske države.

On je to nazvao "istorijskim srebrnim metkom": "Meni je žao što se to slama na uzornoj državi kao što je Finska, volio bih da oni nas podrže u našim problemima", rekao je Milanović. Balkanu "stop", a Fincima ulazak "preko noći", konstatovao je Milanović i istakao da je situacija u kojoj se nalaze "grozna".

"Hoćete u NATO? Nema problema, taman imamo dovoljno vremena. Za Finsku je to vitalno pitanje, i za nas je hoće li u Hercegovini hrvatskog predstavnika birati Hrvati. E, sad će to čuti ljudi koji inače ne bi čuli. Jer ovoga je dosta" kazao je Milanović, prenosi hrvatski portal Index.

Rekao je i da Hrvatska ne traži da Finska ili Švedska promijene ime u Ikea, nego da samo "kažu Amerikancima da se ovo riješi".