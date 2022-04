Petar Ćosić, zvani Šarac, označen je kao šef hrvatskog ogranka grupe Darka Šarića, a navodno se radi se o bivšem specijalcu MUP-a iz Tomislavgrada, koji je iz Hrvatske rukovodio cjelokupnim krijumčarenjem kokaina iz Južne Amerike u Evropu, piše Kurir.

Izvor: Kurir/Ana Paunković, Nenad Kostić

Podsjetimo, kriminalnom organizacijom od 10 ljudi koja je uhapšena prije desetak dana u Hrvatskoj upravljao je Petar Ćosić, zvani Šarac, koji je 2011. godine uhapšen u akciji "Dogma" zbog krijumčarenja 339 kilograma kokaina i zbog toga je osuđen na četiri godine.

"Ćosić je bio hapšen i 2011. godine kao dio tadašnje kriminalne grupe Darka Šarića i sumnjičio se za krijumčarenja 338 kilograma kokaina u Španiju. Upućeni znaju da su Šarić i Ćosić jako bliski i da se poznaju još od 1989. godine, jer su obojica služila vojni rok u Kranju. Tamo su se upoznali", naveo je izvor hrvatskog Juatrnjeg lista.

Petar Ćosić je, prema sumnjama USKOKA, od novembra 2019. godine do 12. aprila 2022. godine, povezao ostale osumnjičene i više drugih osoba u Hrvatskoj, Belgiji, Španiji, Nemačkoj, Grčkoj, BiH, Kolumbiji i Ekvadoru zbog šverca kokaina.

Kako je ranije saopštio USKOK, tužilaštvo je preciziralo da je Ćosić nabavljao kokain, nadzirao njegov transport i istovar, odobravao njegovu prodaju i cenu prodaje, kao i način isplate, a organizovao je i izvlačenje kokaina iz kontejnera dopremljenih u Hrvatsku, dok su ostali članovi ove grupe finansirali utovar kokaina, nadzirali transport, isplaćivali saučesnike i preuzimali drogu u luci Ploče koju su potom dijelil, piše Kurir.

Na taj način je prokrijumčareno najmanje 609 kilograma kokaina čija vrijednost iznosi više od 17 miliona eura.

"Ćosić je bio Šarićev čovjek od povjerenja i on je organizovao transport kokaina, cijenu i na koji način će se droga transportovati do jedne od hrvatskih luka. S druge strane, na drugom kraju svijeta bio je Milan Milovac koji je organizovao i kordinisao transportom iz Ekvadora, kaže sagovornik Jutarnjeg i dodaje da je između njih dvojice došlo do velikog konflikta oko dobavljača narkotika iz Ekvadora i Kolumbije, pa je Ćosić tada navodno organizovao njegovu likvidaciju.

Istražitelji su, podsjetimo, uspjeli da dešifruju poruke na aplikaciji Skaj, gdje je otkrivena komunikacije među pripadnicima ove kriminalne grupe na čijem čelu je, kako se sumnja, Darko Šarić. Ono što je veoma zanimljivo jesu i njihovi pseudonim koji su koristili na ovoj šifrovanoj aplikaciji.

"U istrazi koja se paralelno vodi u Hrvatskoj, kako navode, veliki dio tajnih PIN-ova je otkriven, pa se tako sumnja da je Ćosić na Skaju bio Džiboni, Milovac - Ludi, dok je i dalje misterija ko je Dr Pasta, ali i ljudi pod navedenim PIN-ovima", podsjeća izvor Jutarnjeg i dodaje da je Šarić bio Korona, a njegov uhapšeni advokat Dejan Lazarević Apis.