U "žutoj kući" u Albaniji, gdje su krajem devedesetih vađeni organi ljudima otetim na Kosmetu, postojala je soba koja je bila opremljena kao privatna klinika, kako prenosi Kurir.

U tu kuću je više puta dolazio nekadašnji komandant Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Ramuš Haradinaj, ćerki vlasnika kuće je davao novac... Organi ljudi su iz te kuće, nakon vađenja, išli direktno u Tursku, gdje su prodavani.

Ovo su tvrdnje koje je u iskazu srpskim istražiteljima svojevremeno iznio Albanac, svjedok-saradnik u slučaju trgovine organima, a do kojeg je ekskluzivno došao Kurir.

Ovaj nekadašnji pripadnik OVK (ime i prezime poznati redakciji) lično je vadio organe na više lokacija u Albaniji, a u iskazu je do najsitnijih detalja opisao kako se vršio taj jezivi posao.

Ćerka se za sve pitala

On je, inače, više puta posjećivao "žutu kuću" i upoznat je sa svime što se tu dešavalo, prenosi Kurir.

"Ćerka iz te kuće je glavna bila, onaj njen otac je običan seljak, a brat je "ovčar", ona je glava kuće. Ona je primila dosta para od Ramuša i ekipe. Pa Ramuš Haradinaj je boravio u toj kući par puta. Ma sve to što su dovedeni ljudi i šta je bilo s njima, postojala je dokumentacija o tome. Evidencije su postojale. Ja, koliko znam, baš u toj kući je stajala dokumentacija o tome. Da li 2004. ili 2005. godine, mislim da je tada bilo, počela je priča o toj kući i čuo sam da su rekli da se uništi, zapali ta dokumentacija", započeo je on priču i nastavio:

"Ja sam inače u tu kuću između sela Nure i Burelja otišao krajem 1998. godine sa Ermirom Bega - vojnim oficirom u Albaniji, bio je Agim iz Albanije, a mene je tamo uputio komandant "Teteja" - koji je tada bio tjelohranitelj Hašimu Tačiju i bezbjednjak, i "Pljaki". Rečeno mi je da idem tamo da vidim da li ima dokumentacije, tragova, da šta god nađem, da se eliminiše. Još se tada u to vrijeme pričalo, bila je svađa između Tačija i Haradinaja prvi put, pa su se plašili da se to ne otkrije. Otišao sam prvo u Kuks, pa od Kuksa me je vojna policija OVK odvela do tamo. Tu sam upoznao starca, sina i njegovu ćerku u toj kući. Otac je mali čovek, sin je nižeg rasta. Ne mogu sada da se sjetim njihovih imena. Ćerka je uvijek sa nama pričala, sin je vodio krave, ali ona je sa nama uvijek pričala. To se znalo, ja sam znao šta se tu radi. Bio sam u toj grupi i znao sam šta se tu radilo. Tu u prizemlju kuće je bila pripremljena soba za operacije, nije to bila obična soba, već spremljena za to. Tu sam upoznao jednog ljekara iz Peći, ne mogu trenutno da se sjetim imena, on je Albanac. Karakterističan je po tome što ima veliki nos. On je tu bio glavni lekar. Nisam ja boravio tu dugo taj prvi put, možda svega tri sata i tom prilikom nisam vidio zatvorenike. Ali sam vidio krv na podu i zidu te sobe u prizemlju. U njoj je bio veliki sto sa bijelim čaršafom, bile su kante sa alatom za operacije, sve kao u bolnici, kao da je privatna bolnica."

Mladi zatvorenici

Kako je objasnio, tokom prve posjete "žutoj kući" trebalo je da iskontroliše da se ne vide tragovi krvi. Tada je vidio i kako izgleda zatvor u toj kući, gdje su, osim Srba, bili zatočeni i Albanci, kako piše Kurir.

"Cilj te moje prve posjete je na neki način bila kontrola. Rekao sam im da ta krv ne smije da se vidi, da operu ili ofarbaju. Imao sam nalog kod sebe da im pokažem ko sam i ko me je poslao. Glavni štab OVK mi je izdao taj nalog. Nakon te posjete Albaniji sam napisao izvještaj i vratio se u Prištinu. Izvještaj sam dao "Teteji". Nakon toga sam još dva-tri puta 1999. godine išao ponovo tamo. Tada sam video zarobljenike, troje-četvoro ili četvoro-petoro njih. Isto sam išao preko Kuksa do tamo. Ti zarobljenici nisu bili samo Srbi već Albanci, oni su bili u drugoj prostoriji u prizemlju "žute kuće", što je vi tako zovete. Nisu bili vezani, već pod stražom pred vratima. Prozori su bili zatvoreni da ne bi pobjegli. Pričao sam s njima. Nisam mnogo komunicirao, pitao sam ih je l' su dobro i zdravo. Imali su sve normalno da jedu. Bili su mladi. Niko ih nije dirao ni tukao. Tu je isto bio onaj ljekar iz Peći i još neki ljekari, jedan iz Albanije i jedan s Kosova, ali ne mogu da se sjetim ko su. Njih sam prvi put tu tada vidio", naveo je on.

On je u iskazu naveo i da je jednom prilikom lično nosio frižidere s "robom" iz "žute kuće" na aerodrom u Tirani, odakle su organi išli za Tursku.