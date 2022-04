Objavljeni i preliminarni rezultati predsedničkih i parlamentarnih izbora.

Izborna komisija večeras je, na 19. sednici, usvojila Izveštaj o preliminarnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, održanih 3. aprila 2022. godine.

Preliminarni rezultati izbora za odbornike Skupštine grada Beograda koji obuhvataju rezultate glasanja iz zapisnika o radu biračkih odbora obrađenih u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta i koji sadrže logičko-računsko ispravne podatke su:

Aleksandar Vučić, SNS: 48 mandata, 38,15 odsto

mandata, odsto Ivica Dačić, Toma Fila SPS-JS: 8 mandata, 7,01 odsto

mandata, odsto Vojislav Šešelj, SRS: 0 mandata, 1,63 odsto

mandata, odsto Milica Đurđević Stamenkovski, Zavetnici: 4 mandata, 3,52 odsto

mandata, odsto Vladeta Janković, Ujedinjeni za pobedu Beograda: 26 mandata, 21,2 odsto

mandata, odsto Miloš Jovanović, Koalicija NADA: 7 mandata, 6,28 odsto

mandata, odsto "Moramo": 13 mandata, 10,75 odsto

mandata, odsto Duško Vujošević, Boris Tadić, Ajmo ljudi: 0 mandata, 2,81 odsto

mandata, odsto Nemanja Šarović, Za sav normalan svet: 0 mandata, 0,57 odsto

mandata, odsto Suverenisti, Saša Radulović: 0 mandata, 2,13 odsto

mandata, odsto Boško Obradović, Dveri - POKS: 4 mandata, 3,40 odsto

mandata, odsto Ruski manjinski savez: 0 mandata, 0,43 odsto

Prema preliminarnim rezultatima RIK, na parlamentarnim izborima lista: Zajedno možemo sve - Aleksandar Vučić dobila je 42.97 procenata, slede Ujedinjeni za pobedu Marinika Tepić 13,57, Ivica Dačić premijer 11,50, NADA 5,39, Moramo 4,63, Dveri 3,83, Zavetnici 3,74, SRS 2,17, Savez vojvođanskih Mađara 1,60, stranka Pravde i poverenja 0,90, Suverenisti 2,27, Zajedno za Vojvodinu 0,64, SDA Sandžaka 0,55, Ajmo ljudi 1,67, Alternativa za promene 0,09, Koalicija Albanaca doline 0,26, Otete bebe Ana Pejić 0,82 procenta, Romska partija Srđan Šain 0,17, Ruski manjinski savez 0,25.

Republička izborna komisija održala je sednicu na kojoj je saopštila prve preliminarne rezultate predsedničkih izbora: Na predsedničkim izborima Aleksandar Vučić ima 58,59 odsto glasova, Zdravko Ponoš 18,32 odsto, dr Miloš Jovanović 5,97, Boško Obradović 4,38, Milica Đurđević 4,25, Biljana Stojković 3,2, Branka Stamenković 2,03 i Miša Vacić 0,87 odsto.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć se obratio iz prostorija SNS:

"Suštinski, sve je proteklo u najboljem redu i miru. Ono što moram da kažem, a tiče se različitih vrsta nepravilnosti koje su neki prijavljivali, kada neko nosi spiskove, to niti je zabranjeno niti bilo šta slično, kao ni priča o tome ko će da ide u komisiju kod bolesnih ljudi, ali to su sitnice. Želim da čestitam svim političkim takmacima i rekao bih, ono što je važno za zemlju, to je da je uticaj ukrajinske krize bio ogromna na rezultate izbora, da se Srbija dramatično pomerila u desno. Da sam sam kriv što lista SNS-a ima i nešto manje glasova, ali ćemo o tome voditi računa prlikom formiranja Vlade. Ovo vam govorim jer će Srbija morati da se opredeli kako i na koji način će u budućnost. A, nemam nikakve sumnje ili iluzije da će se razgovarati o svim političkim faktorima. Neće biti mesta u Vladi za one koji se bave lagodnom politikom", rekao je Vučić.

Pogledajte kako se slavilo u SNS u nedelju uveče: