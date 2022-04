Pored centra Beograda, Rusi i Ukrajinci pokazali su veliko interesovanje za kupovinu poslovnih prostora i kuća, na beogradskim opštinama Savski venac, Vračar, Dedinje, Senjak i Novi Beograd.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, veliki broj bogatih Rusa odlučio je da napusti zemlju, pa su novi dom potražili najprije u Turskoj i UAE gdje je poslednjih nekoliko nedelja naglo skočila potražnja za nekretninima. Slična situacija je i u Srbiji, gdje je u Beogradu, Novom Sadu, ali i drugim većim gradovima primijetan nagli porast iznajmljivanja, ali i kupovine stanova, kuća i poslovnih prostora od strane ruskih, ali i ukrajinskih državljana.

Agenti za nekretnine kažu da je imućnijim ruskim i ukrajinskim IT stručnjacima, prijestonica Srbije postala privlačna lokacija za život. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i uvođenja sankcija prema Rusiji širom svijeta, mnoge kompanije su bile prinuđene da premjeste svoje radnike na sigurnija mjesta.

"To je prevashodno počelo polako, da bi to sad prešlo nekoliko hiljada. Mi očekujemo da će taj broj i rasti. Većinom sad dobijamo najave od velikih kompanija da dovode po 40 porodica, 100 porodica i to su upiti koje mi dobijamo na svakodnevnom nivou što predstavlja veliki broj ljudi koji dolazi. Očekivali smo da to neće trajati dugo i da neće biti veliki broj upita, ali sad imamo najave da će sve veći broj njih dolaziti", kaže Aleksandar Anđelić, konsultant u agenciji za nekretnine.

"Veće interesovanje vlada za kupovinom poslovnih prostora i kuća. Pored ruskih i ukrajinskih kompanija zainteresovane su i kompanije iz Njemačke i Engleske, pre svega iz IT sektora. Zainteresovani su za kupovinu većeg broja kvadrata i važno im je da te kuće imaju dodatni sadržaj kao što je bazen, dvorište jer kupovinom tih kuća, pored prostora, oni rešavaju i smještaj za svoje zaposlene", navodi Jelena Davidović, vođa prodajnog tima oglasnog portala nekretnine.rs.

Rusi i Ukrajinci za iznajmljivanje uglavnom traže luksuznije namještene stanove, čija se kirija kreće od 400 eura pa naviše. Poslednjih nedelja zabilježeno je i da su pojedine strane kompanije kupovale kuće u Beogradu čija se vrijednost kreće od milion do 2,5 miliona eura.

"Državljani i ruski i ukrajinski pokazuju interesovanje za kupovinu nekretnina širom Srbije i Novi Sad i Niš, Beograd je epicentar", priča Davidovićeva.

Aleksandar Anđelić kaže da će to uticati na državljane Srbije koji žele da iznajme ili kupe stan i to cjenovno i po izboru nekretnina.

"Imaćemo veliki broj stranih državljana koji će iznajmiti nekretnine u samom centru, a naši građani će imati manju platežnu moć za iznajmljivanje istih stanova, kao i kupovinu dok će oni moći mnogo lakše da dođu do tih stanova i nekretnina", ukazuje Anđelić.