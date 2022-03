Boban Bogdanović, koji godinama ima veze sa sportom i prijatelj je ubijenog kriminalca Aleksandra Gligorijevića Puketa, člana klana Veljka Belivuka, za KRIK je kazao da mu je prijatelj u amanet ostavio istinu o ubistvu političara sa sjevera Kosova Olivera Ivanovića.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Gligorijević mu je, kako je kazao ispričao ko je ubio, ko naredio, a ko je organizovao ubistvo Ivanovića. Njegov prijatelj nastradao je 2020. od ruke svojih nekadašnjih saradnika – ubio ga je Belivuk sa članovima klana u kući u Ritopeku, a njegovo tijelo su iskasapili i na leđima urezali riječ “izdaja” jer su otkrili da se okrenuo protiv njih. Bogdanović za KRIK govori i o vezama koje je Gligorijević imao sa Srpskom naprednom strankom i drugim detaljima iz kriminala i sporta.

Bogdanović je radio marketing za Partizan i dobro poznaje navijačku scenu.

„To naše prijateljstvo je doprinijelo da ja od njega saznam ko je nalogodavac, a ko izvršilac ubistva Olivera Ivanovića. Nakon ovoga ću se naći u Tužilaštvu i sve ovo ponoviti pred nadležnim organima“, kazao je on za KRIK.

Atentat na Olivera Ivanovića

“7. mart 2020. godine će mi do kraja života biti urezan u sjećanje. Nakon utakmice FK Tekstila, Aleksandar i ja smo sjeli i razgovarali. On mi je rekao ko su organizatori, ko je nalogodavac a ko ubica Olivera Ivanovića. Olivera Ivanovića je ubio Ljubomir Lainović, to je sin žestokog novosadskog momka Branislava Lainovića. Čovjek koji je organizovao dolazak i logistiku je Milan Radoičić. Onaj koji je naredio je Zvonko Veselinović“, kaže Bogdanović za KRIK.

Aleksandar Gligorijević mu je ispričao i na koji način je saznao ove informacije.

“Rekao mi je: “Ja znam sve vezano za ubistvo Olivera Ivanovića.” Aleksandar mi je rekao da je novac, tih 50.000 eura dobio od Belivuka da se da Ljubomiru za posao koji je završio. Kada mu je dao novac, Lainović se napio i počeo da se hvali i rekao zašto je dobio novac, jer je on taj koji je “izbušio” Olivera Ivanovića. Zvonko Veselinović je preko Belivuka taj novac dao Aleksandru koji je predao Ljubomiru”, tvrdi Bogdanović.

O Gligorijeviću

Sagovornik KRIK se potom osvrnuo na Gligorijevića, koji je jedna od žrtava klana Belivuk.

“Bio je jako ozbiljan kriminalac, ja se time nikada nsiam ponosio i pokušao sam da ga okrenem ka drugoj strani. Bio je buntovan, čovjek koji nije dao na sebe. Prvi ozbiljniji kontakti sa kriminalom su mu bili 90ih godina, da bi na kraju bio visokopozicioniran član zemunskog klana. Nakon ubistva Đinđića bio je osuđen na robiju, kada je izašao iz zatvora pridružio se južnoj tribini. Bio je blizak saradnik Saleta Mutavog i vođa Partizana za Vojvodinu. 7. mart – prva utakmica, preuzeo je FK Tekstilac, pozvao me da budem počasni gost, bila je to sjajna utakmica. Nakon te pobjede lokalna TV ekipa su napravili kratak intervju sa mnom gdje sam ja dao podršku Gligorijeviću i klubu”, ispričao je Bogdanović za KRIK.