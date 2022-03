Vladimir M. dodaje da mu je djevojka rekla da mladić nije govorio srpski, nego da joj je pokazao da ćuti kada ju je zgrabio za vrat.

U Ulici Radnih akcija u Železniku u Beogradu, sinoć oko 2.30 je nepoznati muškarac napao djevojku (19), stavio joj je ruku preko usta i pokušao da je uvuče u prostor između zgrada, najvjerovatnije u namjeri da je siluje ili opljačka. Na svu sreću, baš u tom trenutku slučajno je naišao taksista Vladimir M. i u posljednjim trenutku je spasio tinejdžerku.

Taksista Vladimir M. u svojoj ispovesti za Kurir opisuje kako je spasao djevojku i navodi da bi ponovo uradio isto.

"Vraćao sam se s posla oko 2.15 sati, a onda sam vidio kako mladić drži devojku za vrat, mislio sam da su u vezi i da imaju neki nesporazum, jer sam se svačega nagledao. Pomislio sam na prvu: 'Ajde, šta ja imam tu da se miješam?'. Međutim, primijetio sam da je stegao tako da se ona paralisala i vidim da ne može da pomjera ni ruke, ni noge. Prolazili su pored mojih kola i išli ka mračnom prolazu - kaže taksista:

"Počinjem da kočim, okrenem se i on pogleda ka meni, valjda je tada popustio stisak i djevojka mu se otela i počela da ga udara i da zove u pomoć. Izletio sam iz kola i krenuo za njim. U tom momentu, ona me hvata za ruku i počinje da moli da je ne ostavljam. Dijete se uplašilo i nije htjela da ostane sama na ulici. On je tada nonšalantno otišao u prolaz, kada sam ušao za njim, više se ništa nije vidjelo."

Vladimir M. dodaje da mu je devojka rekla da mladić nije govorio srpski, nego da joj je pokazao da ćuti kada ju je zgrabio za vrat. On dodaje, da mu je preplašena djevojka ispričala da je manijak izletio iz dječjeg parkića i da je krenuo za njom.

"Ispričala mi je da je čula ubrzane korake, zbog čega se okrenula, a on ju je ščepao za vrat i jako je stegao. Bukvalno joj je zario nokte u meso, tako da nije mogla ni da vrišti. Inače, ona je napadnuta maltene ispred kuće - priča sagovornik i opisao je napadača kao mladića od oko 25 godina, sa bradom i sivom duksericom sa kapuljačom.

"Djevojka je rekla da joj se čini da on nije pričao srpski. Postoji mogućnost da je u pitanju migrant. Iza naše zgrade iznajmljuju kuću migrantima. Često su tu i svi smo zabrinuti", dodaje Vladimir.

Plakala u policiji

Kako dalje objašnjava, pošto je manijak pobjegao, on je žrtvu stavio u kola.

"Naletjeli smo na trojicu mladića, ja sam uperio svjetla ka njima i pitao je da li je neko od njih, rekla je da nije. Onda sam je odvezao u policiju. Tamo su joj inspektorka i dvije policajke pomogle da se smiri, pa smo dali izjavu. Policajke su mnogo ljubazne bile i puno su pomogle da djevojka dođe sebi. Dale su joj čokoladicu, skuvale joj čaj, a ona je sve vrijeme plakala", objašnjava taksista.

Vladimir kaže da je ljut i zabrinut zbog svega što se desilo, jer i sam ima djecu, a u kraju inače ima puno djece i tu gdje se desio napad nalaze se čak tri škole.

"Da se ovo ponovi, opet bih isto uradio. Ne bih birao sredstva kako da zaštitim tu djevojku, ali i bilo koje drugo dijete. Ne bi me zanimale posljedice, bio bih spreman na sve. Samo želimo da policija uhapsi manijaka", riječi su taksiste.

