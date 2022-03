"Ovo je strašno, ovo je neoprostivo. Ovo je najveća agresija koju je neko mogao da napravi prije svega na veliki ruski narod i njegovu slavnu istoriju i kulturu."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik SPO Vuk Drašković je u nedavnom intervjuu rekao kako je invazija Rusije na Ukrajinu sulud i "možda nacistički napada na Ukrajinu".

"Vladimir Putin je počeo napad na Ukrajinu tako što se obratio narodu sa TV-a i rekao da je Ukrajina kao država isrorijska greška i da su Ukrajinci kao nacija istorijska greška. Rekao je da obije te istorijske greške moraju biti ispravljene. Rekao je bukvalno ono isto što je rekao Adolf Hitler 1938. kada je krenuo na Austriju, ukinuo Austriju i priključio je njemačkom rajhu. Austrijance je proglasio za nepostojeće", rekao je Drašković u emisiji "Knjiški ljudi."

On kaže kako je Hitler 1938. upao u Sudete sa parolom zaštite germanskog svijeta.

"Iz germanskog svijeta će se kasnije razviti ruski svijet, a iz ruskog svijeta će se razviti srpski svijet. On kreće na Sudete sa obrazloženjem da ide da zaštiti germanski svijet. Progutao je Sudete uskoro i Čehoslovačku. Putin je kaže krenuo na Donbas da bi odbranio ruski sjet od genocida. Hitler je tačno u 4 časa posle ponoći 1941. bombardovao Kijev. Putin je u februaru ove godine u četiri sata posle ponoći bombardovao Kijev. Ovo je strašno, ovo je neoprostivo. Ovo je najveća agresija koju je neko mogao da napravi prije svega na veliki ruski narod i njegovu slavnu istoriju i kulturu. Prvi put u istoriji ona se našla izopštena iz civilizacije", rekao je Drašković.

On je podsjetio da je Putin izgubio tokom opsade Lenjingrada dva brata.

"Tada je njegov Lenjingrad slavljen kao Termopil antinacističke odbrane svijeta. E sad su ti Termopili u Ukrajini. Ovo je ogroman poraz Rusije", naveo je on i dodao da je cijela akcija "dugo pripremana".

A da se radi o dugo pripremanoj akciji potvrdio je i ukrajinski general Kirilo Budanov. On je još u novembru prošle godine alarmirao je svjetsku javnost. Vladimir Putin, rekao je Budanov tada za "Military Times", koristi masovne vježbe "Zapad 21" u zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji kao paravan za planiranu invaziju na Ukrajinu. Dan kasnije, Blumberg je izvjestio da američki obavještajni izvori govore da se Rusija priprema za višestruki napad na Ukrajinu.

U to vrijeme, Putinov portparol je osudio Budanovove tvrdnje kao "histeriju“, a veliki dio ostatka svijeta nije bio sklon da im povjeruje – to jest, sve do jutra 24. februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Kao šef odbrambene obavještajne agencije Ukrajine - GUR - Budanov je član nove generacije ukrajinskih odbrambenih zvaničnika koji se ugledaju na oficire NATO-a, a ne na svoje sovjetske prethodnike. On je postao punoljetan nakon pada SSSR-a, radeći sa ukrajinskom odbrambenom obavještajnom agencijom na operacijama na Krimu koji je okupirala Rusija sredinom prošle decenije.

Tokom 2019. bio je na meti atentatora koji je pokušao da mu digne u vazduh automobil. Imenovanje Budanova 2020. od strane predsjednika Volodimira Zelenskog naišlo je na kritike jer su pojedini tvrdili da je premlad - ima 36 godina. Kada je došao na tu funkciju, počeo je da gradi veze sa obavještajnim agencijama od Sjedinjenih Država do Turske i da se fokusira na stvaranje ukrajinske obavještajne službe - servis koji bi manje hijerarhijski i više horizontalno bio integrisan. Šef američke Agencije za nacionalnu bezbjednost nedavno je rekao da je od početka rata razmena obavještajnih podataka sa Ukrajinom bila "revolucionarna".