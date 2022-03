Obraćanje Aleksandra Vučića povodom situacije u Ukrajini.

Izvor: RTS/PrintScreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti povodom razvoja situacije u Ukrajini. Vučić je informisao građane o poslednjim dešavanjima, planovima i merama koje država namerava da sprovede.

"Ceo svet je drugačiji za 5 dana, ništa više nije isto. Dogodile su se tektonske promene na svetskoj političkoj sceni. Srbija se nalazi u teškoj situaciji. Ne postoji predstavnik nijedne važnije države da nismo sa njim razgovarali.Lično sam razgovarao sa predstavnicima EU, SAD, Ursulom fon der Lajen, razmenjivao poruke oko svih važnih pitanja: od našeg glasanja u UN do sankcija koje se uvode Ruskoj Federaciji. Srbija je suočena sa neverovatnim pritiskom. Pridružili smo se osudi napada na Ukrajinu. Sa naše strane je važno da osudimo uništavanje suverene teritorije", rekao je predsednik Vučić, pa dodao:

"U tekstu se ne pominju bilo kakve sankcije, ali svakako sa naše strane je veoma važno da osudimo urušavanje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje", rekao je Vučić.

On dodaje da je ovo tek početak, i da će pritisci na našu zemlju biti ogromni u narednom periodu, i da ćemo prisustvovati potpunom rušenju međunarodnog poretka.

"Jutros u 6.38 sam završio razgovore sa evropskim i svetskim zvaničnicima. Očekujem da u narednom periodu da ima nekoliko političkih zamki za Srbiju. Videli ste da neki ljudi u regionu rade sve da bi srušili Srbiju. Videli ste da su Albanci uputili zahtev da postanu članica NATO-a, i da su dobili podršku Turske. Mogu da predvidim da će neka od sledećih inicijativa biti isključenje Rusije iz UN. Već vidim inicijative u određenim zemljama", rekao je predsednik.

Srbija se na večerasnjoj sednici SB UN priklonila stavu većine i glasala za rezoluciju nakon brojnih konslutacija srpske diplomatije.

Vučić je dodao da je Srbija u prethodnim danima čuvala svoju poziciju:

Izvor: RTS/PrintScreen

"Od ukupno 13 akata glasali smo za 4 akta, za 9 nismo mogli da glasamo, pošto su u pitanju deklaracije o uvođenju sankcija ruskom bankarskom sektoru. Ili uvođenju sankcija Putinu i Lavrovu. Pridruživali smo se u svakom trenutku kada je bilo pitanje osude rušenja teritorijalnog integriteta", rekao je Vučić.

Vučić: Planiraju da isključe Rusiju iz UN

"Neka od sledećih inicijativa biće da se Rusija isključi iz UN. Planiraju da izbace Rusiju iz UN, posle toga ostaje pritisak na Kinu, da dođe do promene Rezlolucije 1244, posle toga mi više nemamo pravni osnov po kom bi se pozivali na međunarodno pravo, a zatim sledi priznanje NATO i EU zemalja, koje to nisu uradile, Kosova. To je ideja Albanskih lobista. Ne isključujem tu mogućnost", kaže Vučić.

Podsećamo, prethodnih dana je predsednik saopštio da je Srbija privržena poštovanju međunarodnog prava kojim se garantuje pravo na nepovredivost granica Ukrajine, ali je dodao da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji vodeći se našim nacionalnim interesima.

"Srbija je privržena teritorijalnom integritetu i političkoj nezavisnosti država i pruža punu podršku poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine“, rekao je Vučić i dodao da smatra pogrešnim kršenje ovog principa.