Saloni za negu kućnih ljubimaca pokazali su se kao unosan posao u Srbiji.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Potražnja za profesionalnim frizerima kućnih ljubimaca, odnosno grumerima, iz godine u godinu raste. Na ovaj način vlasnicima je mnogo lakše da vode računa o neophodnoj higijeni svojih ljubimaca pružajući im tretman kakav zaslužuju. Uprskos tome što je zabeležen osetan porast broja salona za ljubimce, to su najčešće saloni za pse. Sa porastom potražnje za profesionalnim grumerima porasla je i potražnja za edukacijom istih. U prilog tome ide činjenica da se u Beogradu povećao broj polaznika u školama stručnih kurseva za rad u ovakvim salonima.

Za sve ljubitelje pasa, koji uživaju u njihovom društvu, ali žele i da zarade, bitna je informacija da je za školovanje profesionalnog grumera otprilike potrebno oko 3.000 evra. Cene se razlikuju od škole do škole, ali u cenu je uračunato i vreme trajanja školovanja. Prema tome za 10 meseci obuke potrebno je izdvojiti minimalno 1.500 evra, a maksimalno 3.000 evra. Iako cena ovih kurseva nije nimalo mala, porast broja zainteresovnaih i spreminih da iskeširaju ovu sumu novca nije mali.

Od školovnaog grumera se očekuje visok stepen razumevanja i pažnje usmerene pre svega ka ljubimcima. Osnovni tretman za psa ili mačku je sečenje noktiju, kupanje i šišanje. U ovom poslu je bitan prvi kontakt sa životinjom, i u slučaju da je ljubimac prvi put na tretmanu sa postupkom se počinje postepeno kako bi se ljubimac opustio i stekao poverenje u grumera.

"Posao je izuzetno isplativ jer ce se novac koji ste uložili sigurno vratiti ako ste uporni i strpljivi. Trenutno je u Srbiji to nešto što raste neverovatnom brzinom i sve je veća potražnja. Plate grumera se kreću od 60.000 -70.000 dinara pa naviše, dok pomoćni radnici mogu da zarade i do 50.000 dinara mesečno", priča Jovana i napominje da ovim poslom mogu da se bave samo oni koji zaista vole životinje.

"Najteže je ošišati nemirnog psa. Generalno to je individualno, svako ima određene rase koje mu je lakše ili teže da ošiša, ali pored toga psa koji je nemiran i hiperaktivan je najteže ošišati, što se uglavnom vezuje za 'male bele' pse. Neki psi se šisaju mašinicom, neki makazama a neki se trimuju u zavisnoti od zelje vlasnika, vrste dlake i slično", ističe Jovana.

Cena pojedinačnog tremana moe dostići i do 7.000 dinara, a variraju od salona do salona kao i od vrste tretmana. Cena šišanja se kreće od 2.000 dinara, pa naviše, u zavisnosti od rase i veličine ljubimca. Na primer, cena za šišanje manjih pasa se kreće od 2.000 do 3.000 dinara u zavisnosti od salona, dok tretman većih pasa može da košta i do 6.000 dinara. S obzirom da na ovakve tretmane skraćivanja dlake ljubimce bi trebalo voditii na svakih 45 dana suma koju grumeri zarađuju nije nimalo zanemarljiva.