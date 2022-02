"Pazi, imaš policijsku logistiku i vojnu jedinicu koja te čuva. E onda možeš da radiš šta hoćeš. Tako svako može da bude bandit"

Izvor: Youtube/printscreen/Fajter

Nekadašnji načelnik Odseka za krvne delikte Žarko Popović rekao je da ne zna da li je Zemunski klan imao zakopano blago, ali tvrdi da su s druge strane imali ogromne prihode od droge.

"Za blago ne znam ali znam da su imali stravične prihode sa Bugarima oko heroina. Mesečno je tu bilo nekoliko miliona evra čiste zarade. Pazi, imaš policijsku logistiku i vojnu jedinicu koja te čuva. E onda možeš da radiš šta hoćeš. Dođu do granice sa rotacijama sa Legijim mercedeseima. Pokupe drogu, plate i odu. Tako svako može da bude bandit", rekao je Popović.

Popović u intervjuu za Balkan info kaže da na sve to "Čeda Jovanović odugovlači Zakon o zaštićenom svedoku". Da je on donet, kaže Popović, svi oni bi mogli da budu pohapšeni i da budu terećeni od strane Čumeta i njegove ekipe koja je sve to znala.

"Čume i Surčinci su se sa Zemuncima posvađali oko tala. Čume je napravio Zemunce. Čume je bio dobar sa Đinđićem i Čedom Jovanovićem. Onda dolazi do svađe Čumeta i Dušana Spasojevića. Ta svađa je kulminirala pokušajem ubistva Čumeta. Legija je pucao na njega ali mu je zakovala puška", rekao je Popović.

Trebalo bi podsetiti da je svojevremeno Radomir Pavićević Grof, bivši pripadnik vojno-obaveštajne službe potvrdio postojanje pomenutog blaga.

"Zemunski klan je imao blago koje je pokupila policija. Zašto ne puste Legiju? Ja ću svedočiti da nije umešan u ubistvo Đinđića. Ni on ni Zvezdan Jovanović", rekao je Pavićević.

Takođe treba istaći da je ovu priču oko pokušaja ubistva Čumeta potvrdio u istrazi i Dejan Milenković bazi. On je izjavio da je Spasojević, u dogovoru sa Ulemekom, naredio likvidaciju Ljubiše Buhe Čumeta, avgusta 2002, kad je Buha preživeo, a likvidran njegov telohranitelj Ivica Nikolić.

"Legija je predložio Dušanu da lično on učestvuje jer mu je želja da on ubije Buhu i da mu je za to potreban Sretko Kalinić - kazao je Milenković. - Dušan se saglasio. O tome znam iz razgovora pre i posle svega što se dogodilo. Znali smo da Buha ima preduzeće "Difens roud" i da svaki dan tamo odlazi. Pre ovoga, bilo je i drugih planova da ga ubijemo: na Savi, gde je vozio glisere, da postavimo eksploziv pod kola. Nismo mogli da mu priđemo u Sručinu jer je posle ubistva Zorana Šijana instalirao kamere na svim prilazima u Srčin, u Tržnom centru "Kotobanja" bio je komandni centar sa nekoliko monitora kraj kojih se stalno dežuralo", prenele su Novosti.

Zato je odlučeno da bude likvidran kod svojeg preduzeća. Nekoliko dana su braća Simović, Dušan Krsamnović i Milan Jurišić Jure odlazili da vide odakle može da se puca.

"Kad je sve prošlo, imali smo sastanak u Šilerovoj. Ulemek je objasnio šta se desilo i zašto Buha nije ubijen. Ispričao je da su bili na uzvišenju pored firme, ali da nije ni slutio da će se "kalašnjikovi" zaglaviti", rekao je svedok-saradnik.