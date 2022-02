Unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz, govorio je o tome zašto je došlo do promene naziva Komunističke partije.

Joška je istakao da je odluka da Komunistička partija promeni ime u Srpska levica doneta na kongresu, i to jednoglasno. To je kako je on istakao bila vest koja je sve iznenadila. On je objasnio zašto je ime partije promenjeno. Pre svega, kao glavni razlog navodi da su pokušavali da uđu u parlament, ali da to nije bilo moguće.