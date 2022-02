Žena i brat Srbina Dragana Panića su uvereni da je on svirepo ubijen.

Tužilaštvo u Đenovi i italijanska policija nastavljaju sa istragom misteriozne smrti srpskog mornara, koji je pronađen mrtav sa prerezanim grkljanom na brodu MSC Adelaida, a sada se oglasila i njegova porodica.

Žena i brat Srbina Dragana Panića su uvereni da je on svirepo ubijen. Oni ne veruju u izjave mornara sa tog broda da je Dragan sam sebi prerezao vrat, jer nije imao nikakav motiv da se ubije, a kako kaže njegova žena Mirjana, srpski mornar je prvi put na brod otišao 2013. godine.

"Pre toga je radio u rafineriji, hteli smo da obezbedimo budućnost deci, da dođemo do boljih uslova, do boljeg posla. Bio je srećan kad je otišao na MSC brod, zadovoljan. Cenio je firmu, sve što je stekao duguje njima. Bude na brodu 6 meseci, pa mesec dana kod kuće, 9 godina je radio na brodu. Sve smo stekli poštenim radom, njegovim radom, stvorio je svojim rukama, on je bio mehaničar", rekla je njegova žena.

Dragan Panić i njegova žena imaju dva sina (25) i (26), i ćerku (21), a njegov brat kaže da ništa nije navodilo da će se nešto ovako desiti.

"Ukrcavate se bilo gde, sve zavisi od potrebe. Retko smo se čuli brodskim telefonom, uvek smo razmenjivali ludorije sa Jutjuba. To je bio vid našeg razgovora. Nismo se šablonski čuli, već kad imam potrebu da mu pošaljem poruku. Sve je bilo kako treba da bude, nije bilo sumnje da tu nešto ne štima, na svakom njegovm putovanju. Kosi se sa onim što je bilo", rekao je njegov brat.

Mirjana je dobila poziv u ponedeljak u 10 do 3 da je njen suprug pronađen mrtav.

"Iz njegovog predstavništva u Beogradu, gospođa me pitala da li sam njegova supruga, kada mi je rekla da mi je muž preminuo i da sumnjaju na samoubistvo, zanemela sam, pala sam, nemoguće da se to desilo. 30 godina smo zajedno, od moje 18 godine. Najbolji muž, otac, tvrdim da moj suprug ne bi sebi naudio, čuli smo se 3 puta dnevno svaki dan. Poslednje poruke su bile u nedelju uveče, bili smo u kontaku 24 sata dnevno", rekla je Mirjana i dodala:

"Sve što smo saznali, saznali smo preko devera, jer ja više nemam snage, sve je preuzeo na sebe, zvao Konzula, zaslužio je da država stane na njegovu stranu. Meni od ponedeljka novinari ne izlaze iz kuće, očekivali su vilu od 120 kvadrata, ali kad su videli da je skromno, nije im bilo jasno. Sve radimo sami, moj dever i ja, i rođaka u Italiji".

Đorđe tvrdi da njegov brat nije izvršio samoubistvo, a za tragediju je čuo preko svoje supruge.

"Meni je javila supruga, šokirao sam se, počinje konfuzija, koga zvati, niko nas nije obavestio zvanično. Prvo treba javiti konzulatu, pa oni nas, valjda postoji neki protokol. Imamo informaciju da nije to tako, da se nije zaklao. Kategorički tvrdim moj brat nije izvršio samoubistvo", rekao je Đorđe i dodao:

"Svi mi smo vernici, tamo je nosio ikonu i kandilo, slavio slavu tamo, najviše bih me pogodilo da u izveštaju piše 'samoubistvo', onda moj brat ne zaslužuje opelo. To će me ceo zivot boleti. Moja porodica je katastrofa, plaču, pod lekovima su, bas su u lošem stanju, užas. Provlače mog brata kroz mulj, da su se mediji obratili nama, sve bi im rekli, a ne ovako da ga provlače kroz mulj", rekao je Đorđe.

Mirjana je ubeđena da Dragan nikada nije imao veze sa švercom kokaina.

"Nikad u životu, moj život bih mogla da dam da nema veze sa drogom, sve smo stvorili pošteno, bio je radnik. Svi su njega tražili da rade sa njim, bio je odličan mehaničar, pouzdan. ne želim da blate mog muža i moju porodicu, mi smo pošteni. Boriću se za mog dragog, koliko god budem imala snage, nije zaslužio sve ovo", rekla je Mirjana i dodala:

"Unučići nisu tu, ćerki mi je loše povraća ceo dan svaki dan. Brinem za njih, moram da imam snage za njih, imala sam lep život, a sve to sam imala zbog tog čoveka. Trudim se da budem jaka zbog dece, bio je drugi svetac u kući. Nije dao hlad da padne na našu kuću i porodicu. Bio mi je sve, mol muž ne zaslužuje takve reči u naslovima, takvu smrt. Ne postoji ništa što bi moglo mene da uteši. Samo kada bih mogao da mi se vrati. Moram da dođem do njegovog tela, neka mi bilo ko pomogne da dođem do njegovog tela".

Podsetimo, zbog tovara od skoro pola tone kokaina i nerazjašnjenih okolnosti pod kojima je Srbin pomorac Dragan Panić (50) nađen zaklan, uhapšen je Fabio Papa koji je takođe bio deo posade pomenutog plovila.