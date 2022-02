Oglasila se žena nastradalog Srbina čije je tijelo pronađeno na brodu punom kokaina.

Izvor: YouTube/Roberto Smera - Aerial Shipspotting/Printscreen

Dom Panića u mjestu Omoljica, obavijen je tugom. Draganova supruga, ćerka, sin, unuke, kao i porodica njegovog rođenog brata Đorđa ne prestaju da plaču. O svemu je progovorila Mirjana Panić, supruga Dragana Panića (51), čije je tijelo pronađeno prije nekoliko dana na teretnom brodu "Adelajda" u italijanskoj luci u Đenovi. Tokom uviđaja karabinjeri su među tovarom sa kafom pronašli i blizu pola tone kokaina.

"Moj Gagi nema nikakve veze sa drogom. On je ubijen zato što je nešto vidio ili čuo! Našao se u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu! Mi smo skromni i pošteni ljudi. On mrava nije zgazio, nema dosije, čak ni prekršaje! Hoćemo istinu, da nam kažu šta se dogodilo. Gagi je bio pun planova, svako jutro bismo se čuli telefonom i uveče, tako čak zajedno pili kafu, iako su nas hiljade kilometara dijelile. Takav čovjek, koji obožava svoju porodicu i planira budućnost se ne ubija. Kako sam čula, posle pregleda njegovog telefona i mejlova, to je bio zaključak i tužioca", neutješna je Mirjana.

Posle dvije decenije rada u pančevačkoj rafineriji, Dragan je prije sedam godina odlučio da radi na brodu, kako bi sredio porodične prilike, obezbijedio budućnost svoje djece. Na prekookeanska plovila odlazio je preko jedne beogradske agencije.

Panićevo tijelo pronađeno je 7. februara u mašinskom djelu teretnjaka, na njegovom radnom mjestu. Italijanski mediji navode da ima rane od sečiva po vratu, ali oružje nije pronađeno. U isto vrijeme tamošnja štampa piše i o zaplijeni 445 kilograma kokaina, izuzetne čistoće, upakovanog u 400 kesa, čija bi vrijednost na tržištu bila oko 30 miliona eura na istom brodu. Oni su povezali ta dva događaja.

"Neko je samo s leđa mogao da priđe mom Gagiju, jer je on krupan i visok. Nekome je sigurno smetao kao svjedok, nešto je vidio ili čuo. Tako dobar čovjek se rijetko sreće. To svi kažu, posebno ljudi sa kojima je radio", kroz plač navodi Mirjana.

Draganov brat Đorđe izričit je da on nije neko ko bi digao ruku na sebe. Revoltiran je jer, kako kaže, neko od njega pravi kriminalca i zlo. On, kao i cijela porodica, čekaju zvaničan izvještaj o tome šta se dogodilo.

"On je bio naš zaštitnik, sigurnost koju smo osjećali. Naudio mu je neko ko mu se prikrao s leđa i to neko kome je vjerovao!

Nije poslao poruku

"Nije tačno da je Gagi ostavio oproštajnu poruku meni, niti bilo kome drugom i to još ispisanu krvlju. To je strašno šta se sve objavljuje. Naš sin Nemanja je bio u agenciji, preko koje je Gagi otišao na brod, ali oni nemaju nikakvih novih informacija. Čekamo da nam nova saznanja saopšte i iz našeg konzulata. Ali i oni čekaju da istražni organi u Italiji završe svoj dio posla. Najviše nas bole neistine da Gagi ima veze sa kokainom", rekla je žena.

"U ovom trenutku nema veze između smrti mornara, koju još istražujemo, i zaplijene narkotika", izjavio je vršilac dužnosti glavnog tužioca Frančesko Pinto.

Inače, teretni brod sa tovarom kafe, na kome je kao mehaničar bio Dragan Panić, isplovio je iz Brazila. Navodno, od samog početka imao je pratnju policije, jer im je bio sumnjiv.