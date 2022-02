Braću Jojke je prvoosumnjičeni za trostruko ubistvo porodice Đokić označio kao egzekutore, nakon čega su uhapšeni i trenutno su u pritvoru.

Izvor: YouTube/Printscreen/MUP Repulike Srbije/Kurir/M.S

Sin Aleksandra Miloševića, devetnaestogodišnji Kosta, kaže da su njegovi oca i stric, poznati kao braća Jojke, nevini iza rešetaka.

"Jako mi je teško da govorim o svemu tome, prošli su svi praznici, a moji otac i stric su iza rešetaka i to potpuno nevini", rekao je Kosta za "Kurir". Kostadina i Aleksandra Miloševića je prvoosumnjičeni Goran Džonić označio kao egzekutore u ubistvu tročlane porodice Đokić, ali dokazi pokazuju da su u vrijeme kritične noći njih dvojica bili na potpuno različitim mjestima, a ne u Dudinoj bari, gdje su upucani pa spaljeni Goran, Gordana i Lidija Džonić.

Kosta se danas prvi put javno oglasio.

"Bliska smo porodica, rastao sam uz njih, zato mi sve ovo teško pada. U početku se ništa nije znalo, ali kada su se izveli dokazi, vidi se da otac i stric nemaju nikakve veze s ubistvom. Čuvam neko psihofizičko zdravlje. Ja završavam srednju školu u Beogradu, spremam se da idem na Pravni fakultet pa me sve to poremetilo. Evo četiri mjeseca su u pritvoru nepotrebno i to se ne odražava samo na mene nego na cijelu porodicu. Nisam samo ja duboko ubijeđen u njihovu nevinost nego cio kraj gdje živimo, a to i dokazi pokazuju", rekao je Kosta Milošević.

Ranije je konstatovano na sudu da je u toj noći jedan brat bio kući s porodicom, a drugi na autoputu u vožnji sa trećom osobom.