Veštačenje je sprovedeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.

Izvor: Kurir/Marko Smiljković/D. Ilić/Facebook/Privatna arhiva

Goran Džonić je izvršio svirep zločin u uračunljivom stanju. Protiv njega Više javno tužilaštvo u Nišu sprovodi istragu zbog teškog ubistva tročlane porodice Đokić.

Kako prenose beogradski mediji, veštačenje koje je sprovedeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu pokazalo je da kod njega ne postoji duševno oboljenje niti privremeni duševni poremećaj, koji je uticao na njegovu sposobnost da upravlja svojim postupcima u vreme izvršenja krivičnog dela.

Sagovornici upoznati sa slučajem tvrde da je ovaj nalaz ključan zbog odluke o krivičnoj sankciji.

"Posle ovog nalaza jasno je da Džonić može da dobije doživotnu robiju, te je isključena mogućnost za izricanje mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi, na šta bi imao pravo da je ustanovljeno da je neuračunljiv. On je tokom istrage pokušavao da se napravi lud, ponašao se iracionalno, menjao raspoloženja, smejao se dok je pričao o ubistvu ali mu taktika nije uspela. Ovaj nalaz je u potpunosti onemogućio dalju ovakvu njegovu odbranu“, navode sagovornici.

Kako je ranije pisano, u sklopu istrage izvršena su i veštačenja mobilnih telefona Gorana Džonića koja su još jednom potvrdila da je on jedini izvršilac nezapamćenog zločina. Veštačenje koje je naložilo Više javno tužilaštvo u Nišu pokazalo je da on nije imao telefonsku komunikaciju sa braćom Jojke koje je on označio kao nalogodavce ali i neposredne izvršioce ubistva vlasnika menjačnice Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (25).

Izvori iz istrage navode da su u Džonićevom telefonu pronađene fotografije, pozivi i SMS poruke koje nemaju veze sa ubistvom Đokića. Veštačeni su i telefoni braće Jojke, i pronađeni dokazi da oni nisu bili ni blizu mesta ubistva kobne noći.

Advokat braće iz Moravca ističe da su rezultati veštačenja potvrdili odbranu braće Jojke da nemju nikakve veze sa zločinom jer su bili na drugom mestu.

"U vreme zločina jedan je razmenjivao poruke sa devojkom, dogovarali su se da se vide. To dokazuju da su bili zajedno", naveo je advokat Miloševića Mladen Magdalinić.

Da podsetimo, porodica Đokić pronađena je mrtva 2. oktobra u ataru sela Moravac, a za njihovu smrt osim Gorana Džonića osumnjičeni su i njegovi sinovi Milan i Stefan, kao i braća Jojke.

