Tragična smrt Tamare Kačar Novaković (50), sudske vještakinje i stručnjaka za DNK, potresla je njene komšije i prijatelje, prenosi Kurir.

Oni su, vidno uznemireni, ispričali za Kurir da je Tamara oboljela prije dvije godine, a uzrok tome, kako tvrde, bili su pritisci i tortura koju je pretrpjela od bivše državne sekretarke u MUP Srbije, Dijane Hrkalović.

Komšije iz zgrade na Voždovcu u Beogradu, za Kurir su ispričale da su juče oko 7.15 sati čuli prasak, a da su se jako uznemirili kada su shvatili da je Tamara skočila s petog sprata.

"Ona je, koliko smo čuli, juče bila u stanu s djetetom. Ono je vidjelo da nema mame, pa je pozvalo tatu. Dijete inače ne zna da mu je majka nastradala. Juče su ga odveli rođaci kako ne bi shvatilo šta se desilo", pričaju komšije za Kurir.

Oni kažu i da je Tamara bila divna žena, ali da je poslednjih godina preživjela brojne tragedije.

"Prvo joj je umrla majka, a u novembru prošle godine i otac. Ostala je i bez posla. Koliko znamo baš je patila zbog premještaja na drugo radno mjesto i stalno se žalila zbog toga", kazali su oni za Kurir.

Zgrada gdje je živjela Tamara:

Poznanici pokojne žene kažu i da su njeni problemi u MUP-ovom Nacionalnom kriminalisticko-tehnickom centru Srbije (NKTC) počeli kada je 2019. godine svjedočila u slučaju poznatom kao "Durmitor". Podsjetimo, 1. juna 2017. u restoranu "Durmitor" uhapšeni su ljudi koje je tadašnje rukovodstvo policije označilo kao osobe bliske škaljarskom klanu. Među njima je bio i Miloš Nilović Runjo, za kog se sumnja da je bio glavna meta hapšenja. Tamara Kačar bila je angažovana da vještači DNK tragove na oružju koje je policija tada pronašla.

"Navodno, Hrkalovićeva, za koju se sumnja da je blisko sarađivala sa suprotstavljenim kavačkim klanom, bila je nezadovoljna rezultatima vještačenja, prije svega zbog toga što sudska vještakinja na pištolju nije pronašla tragove Miloša Nilovića zvanog Runjo. Nilović je u tom slučaju oslobođen, a kasnije je preživio i dva pokušaja ubistva", podsjeća izvor Kurira.

Posle svjedočenja pred sudom, Tamara je iz NKTC prebačena u Sektror za vanredne situacije, u koji se ide po kazni.

"To nije najgore što joj se dogodilo. Dijana je, navodno, anagažovala "svoje" policajce da je prate, a uhodili su je i ljudi iz podzemlja. Viđala ih je, primjećivala i to joj je ulivalo veliki strah. Čak i kada je to prestalo, nije mogla da se opusti, stalno se osvrtala oko sebe, preraslo je u njenu bolest, dodaje sagovornik Kurira.

Podjsetimo, Dijana Hrkalović nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je počinila krivično djelo trgovina uticajem, a suđenje bi trebalo da joj počne u martu.