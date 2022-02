Muškarac koji je navodno iz Kraljeva uključio se u uživo program i izneo užasna priznanja.

Izvor: HappyTV/screenshot

Muškarac koji se predstavio kao Miša, odnosno, Milorad iz Kraljeva uključio se ovog popodneva uživo u program Happy televizije u kojem je na temu nasilja u porodici izjavio da je imao nameru da ubije ženu i ćerku i da potom ode u policiju i kaže im - "evo vam sad nasilje".

"Ubio bih ženu, a rađe bih dete ubio... Iz srca bih želeo to da uradim i ozbiljno razmišljam o tome... Ako bih ženu ubio, ćerka bi jedva dočekala da proda stan tako da bih najrađe obe ubio", rekao je muškarac s druge strane telefonske žice u uživo uključenju u emisiji, a onda je tvrdio da su ga žena i ćerka, kako je rekao, izbacile iz stana koji je on lično dobio.

"Nikad u životu ih nisam udario. Zvale su policiju za nasilje u porodici i isterale me iz mog stana. Sad sam u staračkom domu, molio sam da me prime ", rekao je i dodao: On je u TV programu uživo rekao svoje puno ime i prezime i dodao da je molio da ga prime u starački dom jer posle, kako kaže, izbacivanja iz stana nije mogao sebi da plati sobu.

"Nemaju ni dana staža ni jedna ni druga, izbacile su me iz stana", rekao je na opšte zgražavanje učesnika emisije, pa nastavio:

"To je moj stan, ja sam ga dobio od toplane. Isterale su me iz mog stana. Kleo sam ćerku da umre na porođaju, ali ona ne može da ostane trudna, ne da onaj gore da se skotovi razmnožavaju."

Na pitanje iz studija da li je normalno da celu porodicu ubije zbog stana, on je rekao da nije zbog stana nego zbog nepravde. Na mrežama se već pojavio snimak šokantnog uključenja: