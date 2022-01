Viši sud u Beogradu zakazao je za 2. mart početak suđenja bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Dijani Hrkalović i još dvojici optuženih.

Optužni predlog protiv Dijane Hrkalović podnijet je, podsjećamo , 13. decembra prošle godine, a sada su u medijima osvanuli detalji optužnice. Hrkalović se tereti za trgovinu uticajem.

Kako se sumnja ona je uticala na načelnika odjeljenja za specijalne istražne metode Dejana Milenkovića Bagzija da ne dostavi blagovremeno pojedine izvještaje tužilaštvu u vezi sa ubistvom Vlastimira Miloševića, poznatom kao "ubistvo na šinama". Za tu likvidaciju bio je optužen, a kasnije pravosnažno oslobođen Veljko Belivuk, koji je sada optužen za najbrutalnija krivična djela kao vođa kriminalne grupe "Principi".

Potom,sumnja se da je nezakonito naredila da se sluša Darko Elez preko Milorada Šušnjića, bivšeg načelnika Policijske uprave Novi Sad.

Ratomir Antonović iz Centra za bezbjednost DBA Srbija i advokat Aleksandar Radivojević kažu da je trgovina uticajem krivično djelo koje je teško dokazivo kao i da će suđenje biti otvoreno za javnost.

"Provjere su vrlo stroge, da biste radili u MUP morate ozbiljne provjere da prođete. Dijanu je postavila Vlada na preporuku ministra. Vidimo da kad god da se odustane od redovne prakse i rutine, nastanu problemi, ovo je samo primjer. Smatram da je jako teško dokazati da je ona nekome naredila šta da učini, teško se dokazuju ove krivične optužbe. Nadajmo se da će se dokazati istina u ovom slučaju, ima 22 svjedoka koji mogu da posvjedoče o njenom djelovanju", rekao je Antonović gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Radivojević kaže da će suđenje biti otvoreno za javnost.

"Po samoj svojoj prirodi to djelo je teško dokazivo i ima veliki dijapazon okrivljenja. Svako ko pokušava svojim uticajem da utiče na određene službene radnje on je odgovoran za takvo krivično djelo. Naravno da je teško dokazati jer niko ne stavlja na papir na šta utiče. Radi se o snimcima koji su nestali, na svu sreću neko ko je bio savjestan u toj hijerarhiji je sačuvao, to će biti dokaz. Šta će biti dalji epilog, odlučiće sud. Od momenta kad je optužni predlog stupio na snagu, od tog momenta suđenja postaju javna i mediji će imati pravo da ga prate pod određenim uslovima. Sve ono što je stavljeno na teret, sad će na tim glavnim pretresima"; kaže advokat.

Advokat Radivojević otkrio je da je javno tužilaštvo predložilo da se optuženoj Hrkalović preloži zatvorska kazna u trajanju od 5 godina.

"Trgovina uticajem ima veliki raspon, u prvom stavu je zaprijećeno do 3 godine, u drugom do 5, u trećem s obzirom da se radi o licu koja ima određena službena ovlašćena, to je stav tri koji je stavljen na teret Dijani Hrkalović je kazna do 8 godina zatvora. Ima i ukoliko neka primi novčana sredstva zaprijećenu kaznu do 10 godina. Ono što je ovlašćenje javnog tužioca to je predlog koja kazna treba okrivljenima da bude izrečena. Javno tužilaštvo je predložilo da se optuženoj predloži kazna od 5 godina", rekao je advokat.