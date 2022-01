Sin Slobodana Miloševića kod sebe je imao specijalnu legitimaciju koja mu je omogućavala poseban "odnos" sa pripadnicima policije u to vreme.

Izvor: YouTube/Printscreen/Milicija

Prema rečima novinara Predraga Jeremića ljudi koji su bili imena na ulici tih devedesetih godina nisu se libili da se javno hvale kako imaju svoje veze sa vrhom države.

"Marko Milošević kako je rastao ulazio je usvet biznisa i tako je i on postao lak plen za mafiju, odnosno za ljude koji su bili skloni i željni brzog bogaćenja. Najbolji primer za to je Vlada Tref. On je uspeo da uvuče Marka u sve te biznise", rekao je Jeremić.

On se dotakao i priče oko toga kako je Marko obožavao auto-trke i otkrio zbog čega mu nikad nije trebala vozačka dozvola.

"Marku Miloševiću nije bila potrebna vozačka dozvola. On je kod sebe imao legitimaciju koja je značila da bilo gde da se nađe svaki pripadnik MUP-a ima dužnost da mu se stavi na raspolaganje i da mu pruži pomoć ako ovaj to zatraži", rekao je Jeremić u emisiji Goli život.

Prema njegovim rečima jednom se desilo da su Marku, neki njegovi, kako kaže, vajni prijatelji još dok je bio maloletam dali da vozi mazdu 626.

"U to vreme, a to je početak devedesetih, bio je to vrlo atraktivan auto. Ali se radilo o ukradenom autu u inostranstvu. Jedan Markov iskren prijatelj, jedan od retkih koji nije imao finansijske koristi od njega, iskoristio je priliku kada je Slobodan Milošević bio u Požarevcu da mu kaže kako Marko vozi ukraden auto.

- Gospodine predsedniče moram da vam kažem. Nije lepo da predsednikom sin vozi divljaka, to jest ukradeni auto iz inostranstva.

- Na koga se vodi auto, je l’ se vodi na Marka?

- Ne.

- Pa onda će taj drugi da odgovara, odgovorio mu je Milošević.

Podsećanja radi, u jednom intervjuu Tomislav Kresović, publicista i politički analitičar izneo je šokantne i krajnje neproverene informacije o sinu nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, za koga tvrdi da je, navodno, na čelu jednog ozbiljnog kartela. Prema njegovim rečima on je jedan od bosova ruske mafije.

Iako nigde ne postoji zvanična potvrda njegovih tvrdnji, Kresović kaže da ima informacije.

"Marko Milošević je sada jedan od međunarodnih bosova ruske mafije između Azije i Evrope. On vodi jedan ozbiljan kartel mafije. Marko se vraća, njegovi poslovi su ovde", rekao je Kresović svojevremeno u intervjuu za Emisiju Centar.

Kresović navodno zna da Marko sada govori tečno ruski jezik i da je možda, kako je naveo, pod okom ruske bezbednosti kao sin bivšeg predsednika Jugoslavije.