O Splićanki s kojom je Matej Periš (27) iz Splita pokušao da stupi u kontakt prije nestanka, javnost u regionu bruji minulih dana, a nakon svih teorija zavjere, kao i njene ispovijesti sada se na Jutjubu pojavila i njihova zajednička fotografija.

Izvor: Youtube/PrintScreen

Matej Periš nestao je noć uoči Nove godine u Beogradu kada je istrčao iz kluba u Beton hali i otišao do Save promenade, gdje se približio rijeci. Splićanka Maja S. je u svojoj jučerašnjoj ispovijesti navela da se "kaje što mu se nije javila na telefon", iako smo do sada imali nekoliko verzija njihovog kontakta kritične večeri.

Ona je tom prilikom pokazala i propušten poziv od Mateja na svom mobilnom telefonu, pa otkrila da mu se nije javila jer se u tom trenutku nalazila u kolima. Kada mu je kasnije poslala poruku da ga pita gdje je, odgovor nikada nije dobila.

"Matej i Maja se znaju odavno jer je njena majka njemu bila učiteljica, a takođe, on se druži s njenim bratom, koji nije pošao na novogodišnje putovanje u Beograd", podsjeća izvor.

Maja S. se nakon što se saznalo za nju u javnosti da je povezana s Matejem, povukla i obrisala sve profile na društvenim mrežama i nije željela komunikaciju s novinarima sve do juče. Kako je tada objasnila, ni ona, ni ostali Matejevi prijatelji se nisu do sada oglašavali, jer im je policija rekla da bi to ometalo istragu. U međuvremenu, na internetu se pojavila njihova zajednička slika, koja pokazuje da se oni zaista druže. Na fotografija se vidi nasmejana Maja i Matej koji je ljubi u obraz.

Policija i 21. dana traga za nestalim Splićaninom, a njegov otac Nenad Periš je i dalje u Beogradu gde čeka vijesti o svom sinu: "Teško mi je kao i svakom roditelju. Ne znam da li ću se sa sinom vratiti tako što ću ga staviti da sjedi pored mene u automobilu ili u nekoj kocki, kovčegu", rekao je Matejev otac.