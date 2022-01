Sve se odigralo u neposrednoj blizini Ražnatovićeve kuće.

Novinar Nebojša Vuković opisao je jednom prilikom kako je i zbog čega Željko Ražnatović Arkan najstrašnije izvrijeđao policijske generale. Sve se desilo posle jednog ubistva koje se odigralo u blizini Arkanove kuće.

"Izlazim iz prostorija Crvene zvezde i čujem da se neko svađa. Ne osvrćem se, idem ka autu a onda čujem pucanj. Okrenem se i vidim da se ovaj jedan drži za stomak i da pada, a drugi uskače u kola i bježi. Na moje oči ubiše čovjeka. Posle samo minut dotrčava Arkan koji me pita ko je pucao.

- Nemam pojma.

- Brate, pucali su u mog kik-boksera.

- Moguće, čuo sam da je bilo pucnjave.

U pucnjavi je, kaže Vuković, ubijen kik-bokser Crvene zvezde. Tek posle pet minuta od dolaska Arkana pojavljuje se i njegovo obezbjeđenje.

"Arkan je tada zvao Rođu Đorđevića načelnika Javne bezbjednosti, generala Sretena Lukića. Psovao ih je najstrašnije na svijetu. Rekao im je - sram vas bilo, moje borce da ubijaju vaši narko-dileri. Sram vas bilo. Hapsite ih, nemojte djecu da mi diraju. Bio sam šokiran kako to Arkan smije da priča sa generalima policije. Ja ružnije riječi nisam čuo od onih koje je Arkan izgovorio policijskim generalima. Oni su u tom trenutku naspram njega bili kao mala djeca", ispričao je Vuković u emisiji Goli život.

Prema njegovim riječima Arkan je ubijen nekih godinu dana posle tog događaja.

Na Novom groblju u Beogradu danas je održan je pomen Željku Ražnatoviću kom su prisustvovali Svetlana Ceca Ražnatović zajedno sa djecom Anastasijom i Veljkom, snajom Bogdanom, ali i unukom Željkom. Arkan je, podsjetimo, ubijen u Interkontinentalu 15. januara 2000. godine.

Nekadašnji šef Odsjeka za krvne delikte Srbije Žarko Popović Pop ispričao je do sada manje poznate detalje o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana.

"Dobrosav Gavrić je imao cz 99, ušao je u hotel, seo je u onaj separe leđa na leđa sa Ražnatovićem. Za tako nešto treba ipak imati petlju. Ceca i Arkanov tjelohranitelj Zvonko Mateović isto su tu bili. Arkan je sjedio sa Garićem i Milenkom Mandićem. Sjedjeli su i popunjavali tikete za sportsku kladionicu. U jednom trenutku Arkan kaže Ceci – ajde bre bježi tamo, idi sa Zvonkom kod Lidije u butik, sjedite tamo da mi popunjavamo tikete. Otišli su i bili su na nekih 20 metara od Arkana. Gavrić je sjdio i pio kafu. Arkan se u jednom trenutku okrenuo i pogledao ga. On je bio naslonjen leđa na leđa sa Arkanom. I ništa. Gavrćić je inače bio neupadljiv lik. U jednom trenutku Gavrić vadi pištolj. Metak je već bio u cijevi, samo je zategao oroz. I svima po metak u glavu i onda ovjere. Posle toga mirno, bez trčanja kreće ka onim rotirajućim vratima. Mateović istračava i ima Gavrića na nišanu. Krenuo je da opali ali mu se pištolj zaglavio. Onda mu je Ceca iz njene torbice bacila pištolj ‘valter ppk’ 7.65 milimetara. On je sa te daljine Gavrića pogodio tačno ispod pancira. Pritom mu je malo oštetio i neke nerve oko kičmenog stuba tako da su se ovom noge oduzele i on je pao", priča Popović.

Tada utrčavaju Gagi Nikolić i Zoran Nikolić Pegla.

"Oni su izijneli Gavrića, ubacili ga u kola koja je vozio naš kolega Pitulić iz interventne. Ja te ljude zovem prodane duše koji rade za kriminalce. Pitulić je bio aktivan policajac i Gavrić je bio aktivan policajac. Kolima odlaze do Loznice pa pravac kod privatnog doktora. Doktor kada je vidio stepen povreda rekao je da za ovo mora bolničko liječenje. Oni ne znaju gdje će, šta će. I na kraju ga odvezu u bolnicu u Loznici. Nas Loznica već obavještava a ja u međuvremenu dobijam kompletne podatke vezano za ubistvo. Sve se to sastavilo i kreće akcija. U međuvremenu u Loznicu stiže džip sa službenim rotacijama. U njemu sede dr Piščević sa VMA i jedan beogradski kriminalac kome neću da spominjem ime. I živ je a i nije korektno. A na kraju krajeva na sudu to nije ni potencirano. Mislim da su oni tu htjeli da završe Gavrića ali on je već bio u bolnici, policija je već stigla tamo", rekao je Popović.